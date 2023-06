Priester gegen Krieg – Kyrill strengt Amtsenthebungsverfahren an

Ioann Burdin liegt nicht auf einer Linie mit Moskau. Denn das Patriarchat der Russischen Orthodoxen Kirche unter Oberhaupt Kyrill I. unterstützt vorbehaltlos den Kreml und Putins Krieg in der Ukraine. Im Gegensatz zu Ioann Burdin. Bereits wenige Wochen nach Kriegsausbruch wurde der russische orthodoxe Priester wegen seiner Anti-Kriegs-Worte im Gottesdienst zu einer Geldstrafe verurteilt.

Am Freitag soll ihm nun auch der Kirchenprozess gemacht werden. Bei dem Verfahren geht es unter anderem um Ketzerei-Vorwürfe wegen Burdins friedensethischer Position – ihm droht die endgültige Amtsenthebung.

"Krieg" statt "militärische Operation" gesagt - Geldstrafe

Wegen "Diskreditierung der russischen Streitkräfte", seit 4. März 2022 strafbar nach dem russischen Gesetzbuch für Ordnungswidrigkeiten, musste Burdin bereits mit Urteil von März 2022 35.000 Rubel (rund 400 Euro) zahlen. Als damaliger Rektor der Auferstehungskirche im Bezirk Kostroma rund 200 Kilometer nordwestlich von Moskau hatte Burdin zuvor von "Krieg" statt einer "Spezial-Operation" in der Ukraine gesprochen.

"Jeder Konflikt, der zu Aggression und Blutvergießen führt, wird in der Bibel als 'Krieg' bezeichnet. Und ich kann nicht anders, als dafür zu beten, dass dieser gestoppt wird", verteidigte sich Burdin später. Der Geistliche ist auch einer von rund 300 Priestern und Diakonen, die in einem Offenen Brief vom 1. März 2022 zur Versöhnung und sofortigen Waffenruhe in der Ukraine aufriefen. Zudem veröffentlichte Burdin auf der Homepage seiner Kirche verschiedene Materialien, die seine Anti-Kriegs-Haltung dokumentieren.

Kyrill I. persönlich entschied über Causa Burdin

Auf eigenen Wunsch ließ er sich dann von seinem Bischof Ferapont beurlauben. Der Bitte um Versetzung in die Bulgarische Orthodoxe Kirche entsprach der Oberhirte des russischen orthodoxen Bistums Kostroma allerdings nicht. Stattdessen wurde Burdin im April befristet aus dem Priesterdienst entlassen; ein Kirchengericht würde über seine Causa entscheiden. Der Gerichtstermin ist nun für den 16. Juni anberaumt.

Das kirchenrechtliche Vorgehen gegen Burdin geht unmittelbar auf eine Entscheidung des Patriarchen von Moskau, Kyrill I., zurück, so stellt es Burdin auf Telegram dar. "Dies ist ein äußerst seltener Fall, der auch einen Einblick in die Argumentation und Machtstrukturen der Kirche ermöglichen", sagt die Theologin Regina Elsner, Dozentin für Ostkirchenkunde an der Universität Münster, dem BR.

Kirchlicher Gehorsam und Unterordnung "radikal durchgesetzt"

Die Anklage, die Elsner im russischen Original studieren konnte, ließe sich "mit angeblichem Ungehorsam gegenüber dem Patriarchen" zusammenfassen. Burdins Aussagen zum Krieg spielten dabei nur insofern eine Rolle, als sie im scharfen Widerspruch zur Haltung des Patriarchats stünden. "Diese Begründung zeigt, wie radikal in der Russischen Orthodoxen Kirche Gehorsam und eine Unterordnung unter die Hierarchie durchgesetzt werden", so Elsner.

Die Anklageschrift verurteilt auch den Pazifismus, der Burdin vorgeworfen wird, als "Häresie". So habe es etwa schon immer "gesegnete Krieger zur Verteidigung des Vaterlandes" gegeben, heißt es. "Es ist bekannt, dass die Orthodoxie – nicht nur die russische – keinen radikalen Pazifismus im Sinne eines Gewaltverbots lehrt", sagt Elsner und verweist auf den russischen Schriftsteller Lev Tolstoi, der für seine pazifistische Position 1901 exkommuniziert wurde. Elsner zufolge offenbart die Anklageschrift aber "einen blinden Patriotismus der Russischen Orthodoxen Kirche, der wie selbstverständlich davon ausgeht, dass ein orthodoxes Land gegen 'das Böse' militärisch und mordend vorgehen muss".

Theologin fordert Solidarität mit Burdin

Für die Theologin ist die Anklageschrift eine theologische "Bankrotterklärung". Für die westlichen Kirchenleitungen wie den Papst, urteilt Elsner, sollte das "ein weiterer Weckruf" sein: Mit dieser Kirchenleitung ließe sich "keinerlei verlässlichen Dialog zu diesem Krieg, seinen Gründen und seiner Überwindung finden". Ihre Forderung stattdessen: eine deutliche Solidarisierung mit Ioann Burdin und anderen verurteilten Priestern der Russischen Orthodoxen Kirche.