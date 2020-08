Pressefreiheit Ungarn: Unabhängige Wochenzeitung "Magyar Hang"

"Magyar Hang, das Magazin der Überlebenden" steht auf dem Aufsteller in der Redaktion. Die "Ungarische Stimme" funktioniert bereits seit drei Jahren. In den ersten drei Monaten habe man umsonst gearbeitet, sagt Chefredakteur Csaba Lukács, man nutze ausschließlich gebrauchte, teilweise gespendete Computer. Die 30 Redakteure von "Magyar Hang" verdienen umgerechnet gerade einmal 700 Euro netto im Monat, auch in Budapest nicht viel Geld.

Ungarische Regierung verhindert Anzeigen

Keine ungarische Druckerei traut sich, die kritische Zeitung zu drucken – deshalb musste man nach Bratislava ausweichen. Dort in der Slowakei wurde gerade das zweimillionste Exemplar von Magyar Hang gedruckt. Wie für jedes unabhängige Medium in Ungarn ist die Finanzierung das größte Problem, denn der Markt sei völlig verzerrt, erklärt der Blattchef:

"Mindestens 60 Prozent des Anzeigenmarktes sind vom Staat kontrolliert. Und die Marktteilnehmer, die nicht vom Staat abhängen, überlegen sich genau, ob sie in unabhängigen Medien werben. Denn sie denken, dass die Regierung sie bestrafen könnte. Ein großer deutscher Auto-Konzern, mit dem ich selbst verhandelt habe, sagte: Seine Produkte passten perfekt zu unseren Lesern. Aber der Bau der neuen Fabrik wird von der Regierung unterstützt, da wolle man nichts riskieren." Csaba Lukács, Chefredakteur Magyar Hang

Schwierige Informationsbeschaffung

Nicht nur die Finanzierung, auch die Informationsbeschaffung unabhängiger Medien wird von staatlicher Seite massiv behindert. Magyar Hang setzt zunehmend auf Reportagen aus der Provinz. Doch gerade auf dem Land herrscht ein Klima der Angst, so der Chefredakteur. Früher hätte man problemlos mit den Verantwortlichen vor Ort reden können, dem Schuldirektor, dem Polizisten, dem Kreisarzt. Heute heiße es: Ohne Erlaubnis dürfe man nicht mit der Presse sprechen.

Dann werde auf das Ministerium oder den Gesundheitsstaatssekretär verwiesen – doch von dort bekomme man meist keine Antwort. "Das ist so, als ob du einen Stein in einen unendlich tiefen Brunnen wirfst", sagt Lukács.

Die Angst der Abonnenten

In der Provinz hat die Zeitung auch weniger Abonnenten, weil die Leser Angst vor Konsequenzen hätten, erzählt der Journalist. Denn die Rathäuser sind bis auf wenige Ausnahmen fest in der Hand von Orbáns Regierungspartei Fidesz - und die Gemeinden vergeben oft die einzigen Jobs in der Provinz, gemeinnützige Beschäftigung.

"Wir bekommen viele Anrufe oder E-Mails: Wie wir garantieren könnten, dass in dem kleinen Dorf der Bürgermeister nicht mitbekommt, dass jemand ein Oppositionsblatt abonniert hat. Wir können das nicht garantieren, da in Ungarn nur die Post den Vertrieb macht, ein staatliches Unternehmen. Und was das mit den Daten macht, darauf haben wir keinen Einfluss." Csaba Lukács, Chefredakteur Magyar Hang

So bleibt nur der Gang zum Zeitschriftenhändler - und der führt "Magyar Hang" nicht überall. Immerhin: bis zu 20.000 Exemplare verkauft die "Ungarische Stimme" pro Ausgabe, die meisten am Kiosk.