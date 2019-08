Pressefreiheit in Brasilien zunehmend unter Druck

Zuerst knallen Feuerwerkskörper, dann wird ohrenbetäubend laut Brasiliens Nationalhymne abgespielt, gelbe Fahnen geschwenkt, es sind Bolsonaro-Anhänger, die auf der Buchmesse in Paraty einen der Redner zum Verstummen bringen wollen.

Geleakte Nachrichten sorgen für Polit-Skandal

Der Protest gilt Glen Greenwald. Der investigative US-Journalist, der in Brasilien lebt, ist unter Beschuss. Seit Juni veröffentlicht die von ihm mitgegründete Investigativ-Plattform "The Intercept" Mittschnitte aus Chats und Emails rund um einen der größten Korruptionsprozesse der brasilianischen Geschichte. Sie legen den Verdacht nahe, der damalige Ermittlungsrichter Sérgio Moro habe seine Position genutzt, mit dem Ziel, Brasiliens ehemaligen Präsidenten Lula hinter Gitter zu bringen. Und so Jair Bolsonaro an die Macht zu verhelfen. Moro ist heute Bolsonaros Justizminister – und Greenwald Staatsfeind Nummer eins.

"Er ist ein Betrüger. Um Ärger zu vermeiden, heiratet er einen anderen Betrüger und adoptiert Kinder hier in Brasilien. Das ist jetzt also unser Problem, Glenn muss hier nicht weg, er kann beruhigt sein. Aber vielleicht geht er ja hier in Brasilien in den Knast und nicht ins Ausland." Jair Bolsonaro, Präsident Brasilien

Hetzkampagne gegen Greenwald und seine Familie

Statt den Skandal aufzuklären, wurde der Journalist in die Zange genommen. In den sozialen Medien läuft eine aggressive Hetzkampagne, seine Ausweisung wird gefordert, selbst Morddrohungen gibt es, gegen Greenwald, seinen Partner, seine Kinder.

"Dass wir angegriffen werden, von den Politikern und den Mächtigen, ist für mich ein deutliches Zeichen, dass wir genau das machen, was Journalisten in einer Gesellschaft machen müssen." Glen Greenwald, US-Enthüllungsjournalist

Greenwald deckte mit Snowden den NSA-Überwachungsskandal auf

Der ist Druck gewohnt, berühmt wurde er 2013, als er gemeinsam mit dem ehemaligen CIA-Mitarbeiter Edward Snowden den NSA-Überwachungsskandal aufdeckte – nun demontieren die Enthüllungen seines US-finanzierten Portals das Image ausgerechnet jenes Richters, der lateinamerikaweit als furchtloser Kreuzritter gegen die Korruption galt. Greenwald, der schon davor als scharfer Kritiker des Prozesses gegen Lula aufgetreten war, erklärte: das Material, das die Ungereimtheiten nun beweisen soll, sei ihm zugespielt worden. Fest steht, er erhielt es auf illegalen Wegen. Drei mutmaßliche Hacker wurden festgesetzt, und die Justiz nimmt die Rolle des US-Journalisten bei der spektakulären Enthüllung ins Visier:

"Es gibt eine Taktik von Richter Moro, die Journalisten einzuschüchtern und zu bedrohen, die Material veröffentlichen, dass er als brenzlig für sich selbst erachtet. Das habe ich schon oft erlebt unter repressiven Regierungen, das ist eine Tyrannei, aber sie wird nicht funktionieren, denn die brasilianische Verfassung garantiert eine freie Presse und schützt unsere Arbeit." Glen Greenwald, US-Enthüllungsjournalist

Auch andere Journalisten im Visier des Präsidenten

Leider scheine der Präsident Brasiliens diese Verfassung vergessen zu haben, kommentierte derweil der Sonderberichterstatter der Interamerikanische Menschenrechtskommission. Das Klima für Berichterstatter in Brasilien werde immer feindseliger, erklärte "Reporter ohne Grenzen". Das kann auch Patricia Campos bestätigen. Die renommierte Journalistin der Tageszeitung Folha de São Paulo hatte berichtet, dass Bolsonaros Wahlkampagne illegal finanzierte WhatsApp-Push-Dienste benutzt habe, um den Oppositionskandidaten zu diskreditieren. Daraufhin wurde sie von Bolsonaro verklagt.

"Die aktuelle Regierung hat ein generelles feindliches Verhalten gegenüber Journalisten. Und die Fälle Greenwald und mein Fall stechen da hervor. Es wurde zur Regel: Der Präsident nennt Journalisten jetzt stets "Trottel", macht persönlich Journalisten verbal nieder. Auch unter der Regierung von Lula gab es hin und wieder mal Reibereien, aber dieses Niveau der Feindlichkeit gab es früher nicht." Patricia Campos, Journalistin

Es steht schlecht um die Pressefreiheit in Brasilien

Dabei gerät die Presse längst nicht nur durch Bolsonaro und politischen Druck unter Beschuss. Vor allem in Regionen abseits der großen Zentren kann kritischer Journalismus auch lebensgefährlich sein, vor allem dann, wenn er im Bereich organisierter Kriminalität recherchiert oder wirtschaftlichen Interessensgruppen lästig wird. Ein großes Problem ist außerdem die zunehmende Medienkonzentration in Südamerikas größter Demokratie. Auf dem Weltpressefreiheit-Index belegt Brasilien heute nur noch Platz 105 von 180.