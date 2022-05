Pressefreiheit 2022: Wo es besonders düster aussieht

China und Myanmar gehören mit zu den Schlusslichtern, auch Russland und Afghanistan rangieren weit hinten auf der Rangliste der Pressefreiheit, die "Reporter ohne Grenzen" (RSF) heute veröffentlicht hat.

In China gibt es keine Pressefreiheit

Unabhängige Zeitungen, Sender oder Onlineportale gibt es in China nicht. Auch das Internet wird von staatlichen Behörden stark zensiert. Kritische ausländische Onlineseiten verschwinden hinter der "great firewall". Regierungskritische Autorinnen und Autoren werden oft blockiert, ihre Inhalte gelöscht, und sie müssen mit heftigen Konsequenzen rechnen.

"Derzeit sitzen mehr als 120 Journalistinnen und Blogger oder Menschen, die die Pressefreiheit verteidigt haben, im Gefängnis. Die meisten von ihnen unter lebensbedrohlichen Umständen", sagt Cédric Alviani von "Reporter ohne Grenzen". So wie etwa Zhang Zhan: Die Ende-30-jährige Bloggerin hatte Anfang 2020 in der chinesischen Stadt Wuhan über das Krisenmanagement der Behörden berichtet, nachdem dort das Coronavirus zum ersten Mal ausgebrochen war. Die chinesische Video-Bloggerin sitzt seit zwei Jahren im Gefängnis. Ihr Gesundheitszustand ist nach Angaben ihres Anwalts kritisch.

Informationskontrolle in Hongkong

Auch in Hongkong, wo eigentlich Pressefreiheit garantiert ist, verschlechtert sich die Lage für Journalistinnen und Journalisten immer weiter. Die Behörden haben in der chinesischen Sonderverwaltungsregion zuletzt mehrere unabhängige Medienhäuser geschlossen und kritische Journalisten sowie Verleger weggesperrt.

Auch für ausländische Journalistinnen und Korrespondenten wird das Arbeiten in China zunehmend schwerer. Zwar sind sie nicht direkt der staatlichen Zensur ausgesetzt, werden aber häufig an ihrer Arbeit gehindert, verfolgt und überwacht. Wer sich traut, überhaupt noch mit ausländischen Medienschaffenden zu sprechen, wird von der Polizei behelligt oder bedroht. Die chinesischen Staatsmedien fahren Kampagnen gegen ausländische Medien, Korrespondentinnen und Korrespondenten werden oft nicht ins Land gelassen oder müssen sehr lange auf ihr Pressevisum warten.

Myanmar: Journalismus unter Lebensgefahr

Im südostasiatischen Myanmar sind die meisten Medienschaffenden inzwischen geflohen. Denn nach dem Militärputsch vom Februar 2021 machte die Junta unabhängigen Journalismus quasi unmöglich. Sie führt einen regelrechten Krieg gegen Journalisten und Reporterinnen. Alle Formen von Opposition wolle man endgültig "auslöschen", so der Oberbefehlshaber der Armee im März, und er schloss die Medien ausdrücklich ein. Es gibt ermordete, verschwundene, gefolterte Journalistinnen und Journalisten.

Daher erhält man kaum noch verlässliche Informationen aus Myanmar: Wer aus dem Exil berichtet, ist gleichzeitig Aktivist oder Regimegegnerin, die Junta hingegen verbreitet ausschließlich Propaganda.

Ohne soziale Medien hätte die Junta das Land längst vom Rest der Welt abgeschottet. So wie schon einmal 1988, als die Armee tausende von Demonstrierenden auf den Straßen niederschoss. Facebook und Twitter sind essentiell für die Widerstandsbewegung, jeder kann Bilder von brutaler Militärgewalt und von erschossenen Demonstrierenden ins Netz stellen. Das Smartphone ist zum wichtigsten Werkzeug der Berichterstattung geworden.

Russland: Maximaler Druck auf Medien

Seit dem groß angelegten Angriff auf die Ukraine existiert in Russland praktisch keine Pressefreiheit mehr, konstatiert "Reporter ohne Grenzen". Schon 2021 wurde der Druck auf unabhängige Medien erhöht, mehr als einhundert Journalistinnen und Journalisten sowie ganze Redaktionen waren zu sogenannten "ausländischen Agenten" erklärt worden, mussten teilweise ihre Arbeit einstellen. Mit Kriegsbeginn verbot die russische Medienaufsichtsbehörde die Verwendung von Begriffen wie "Krieg", "Angriff" oder "Invasion". Ein neues Gesetz droht mit bis zu 15 Jahren Haft für "Falschinformationen" über die russische Armee. Was richtig und was falsch ist, definiert der Kreml.

Facebook, Instagram und Twitter sind inzwischen in Russland verboten. Bekannte regimekritische Medien wie der TV-Sender "Doschd" oder "Radio Echo Moskwy" wurden eingestellt. Ebenso die Zeitung "Nowaja Gazeta", deren Chefredakteur Dmitri Muratow 2021 den Friedensnobelpreis erhalten hatte – zusammen mit der Philippinerin Maria Ressa – für "ihre Bemühungen um die Wahrung der Meinungsfreiheit, die eine Voraussetzung für Demokratie und dauerhaften Frieden ist", so das Nobelpreis-Komitee.

Kritische russische Medien im Exil

"Es gibt noch einige Medien, die versuchen, unter höchst widrigen Umständen weiterzuarbeiten, aber der Großteil der unabhängigen Medien hat in den vergangenen Wochen entweder die Arbeit eingestellt oder ist ins Exil gegangen und versucht, aus dem Exil weiterzumachen", so Christian Mihr, Geschäftsführer von "Reporter ohne Grenzen Deutschland" gegenüber BR24.

Um solche Medien im Exil zu unterstützen, hat RSF gemeinsam mit der Rudolf-Augstein- und der Schöpflin Stiftung einen Fonds ins Leben gerufen, den JX Fund. Außerdem wurde in Lwiw in der Ukraine ein Zentrum für Pressefreiheit eingerichtet, das nicht nur Arbeitsmöglichkeiten für Berichterstattende zur Verfügung stellt, sondern auch praktische Dinge wie Schutzausrüstung, Versicherungspakete oder finanzielle und psychologische Unterstützung. Denn auch in der Ukraine hat sich die Lage der Pressefreiheit durch den Krieg verschlechtert. Mindestens sieben Journalistinnen und Journalisten wurden seit Beginn des Krieges getötet.

Afghanistan: Medien machen das Licht aus

Seit der Rückeroberung Afghanistans durch die Taliban ist unabhängiger Journalismus fast unmöglich geworden. Journalistinnen und Journalisten werden verhaftet, vor allem Frauen erhalten Berufsverbot; nicht-religiöse Musik im Radio und Unterhaltungsserien im TV sind inzwischen verboten. Afghanistan ist auf der Rangliste der Pressefreiheit über 30 Plätze abgerutscht und findet sich jetzt unter den Staaten, deren Lage "sehr gravierend" ist. In den Jahren zuvor hatte die Entwicklung einer unabhängigen Medienlandschaft noch Anlass zu Optimismus gegeben.

Keiner könne sich mehr sicher fühlen, die Situation habe sich gerade in den vergangenen Wochen dramatisch verschlechtert – weil die Weltöffentlichkeit ihren Blick von Afghanistan in die Ukraine gewandt hat, vermuten Medienschaffende, die ARD-Korrespondent Peter Hornung gesprochen hat. Seinen oder ihren Namen wollen sie nicht mehr genannt wissen.

Eine journalistische Berichterstattung sei kaum mehr möglich – gerade wenn es irgendwo Proteste gäbe oder Anschläge, sagt ein Medienmitarbeiter; man dürfe gar nicht mehr rausgehen, um Reportagen oder Straßenumfragen zu machen. Hinzukommt: Es gibt kaum noch Werbekunden, vielen privaten Radio- und Fernsehsendern ist längst das Geld ausgegangen – sie müssen das Licht im Studio ausmachen.