Premierminister Johnson schlägt Neuwahl für 12. Dezember vor

Johnson erklärte in einer im Fensehen übertragenen Ansprache: Wenn das Parlament tatsächlich mehr Zeit haben wolle, um die Brexit-Gesetze zu studieren, könne es sie haben.

"Aber sie müssen dann einer Wahl am 12. Dezember zustimmen. Das ist der weitere Weg." Der britische Regierungschef Johnson

Das Parlament müsse in diesem Fall am 6. November aufgelöst werden, sagte Johnson. Der EU-Austritt, so der Premier, könnte sich noch länger hinziehen. Johnson will mit Hilfe einer Neuwahl die Mehrheitsverhältnisse im Parlament verändern und dann - mit möglichst eigener Mehrheit - den Brexit-Deal in britisches Recht zu gießen, um den EU-Austritt durchzusetzen. Bisher führt Johnson eine Minderheitsregierung, der bereits zahlreiche schwere Abstimmungsniederlagen zugefügt wurden.

Unklar, ob es wirklich zu schnellen Neuwahlen kommt

Dass es nun aber zu Neuwahlen kommt, ist noch längst nicht sicher. Denn für eine Neuwahl noch in diesem Jahr braucht Johnson eine Zustimmung des Parlaments mit Zwei-Drittel-Mehrheit - was schwierig wird, denn Johnsons Konservative haben zurzeit nicht einmal eine einfache Mehrheit.

Zwar haben die Oppositionsparteien SNP und die Liberaldemokraten bereits vorsichtig eine mögliche Zustimmung signalisiert. Doch selbst das würde nicht reichen. Auch ein Teil der Abgeordneten der Labour-Partei muss grünes Licht geben. Bei Labour gab es dazu heute unterschiedliche Signale. Einige Abgeordnete ziehen es vor, einen weiteren Versuch zu unternehmen, den von Johnson ausgehandelten Deal - gegebenenfalls mit Änderungen - ohne Neuwahl in nationales Recht zu überführen.

Der Brexit-Deal Johnsons sieht im Kern vor, dass eine mehr oder wenige durchlässige Zollgrenze zwischen Nordirland und der britischen Hauptinsel errichtet werden muss. Damit würde Nordirland zwar auf dem Papier mit dem Rest Großbritanniens aus der EU-Zollunion austreten. De facto aber bliebe Nordirland weiterhin an EU-Handelsrecht gebunden - weshalb sich die probritischen Loyalisten von Johnson im Stich gelassen fühlen.

Neue Unruhen in Nordirland befürchtet

Der Polizeichef von Nordirland, Byrne, fürchtet, dass die Loyalisten neue Unruhen anfachen werden - sollte es zu einem Brexit-Deal kommen, der die Union zwischen Großbritannien und Nordirland bedrohe. In Nordirland herrschte einst ein erbitterter Bürgerkrieg zwischen den protestantischen, pro-britischen Loyalisten und den proirischen Katholiken.

Muss London nun doch noch einen EU-Kommissar stellen?

Von Seiten der EU kommt unterdessen weitere Ungemach für die britische Regierung. Für den Fall einer mehrmonatigen Verschiebung des Brexits muss Großbritannien wohl noch einmal einen neuen EU-Kommissar benennen. Die gewählte Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, dies gelte, falls Großbritannien zum Amtsantritts ihres Teams noch Mitglied der Europäischen Union sei. Von der Leyen wird - wegen mehrerer vom EU-Parlament gestoppter Kommissionskandidaten - frühestens am 1. Dezember ihr Amt antreten.

Eigentlich sollte Großbritannien bis Ende des Monats die EU verlassen - doch das ist kaum noch möglich. EU-Ratschef Tusk und das Europaparlament wollen die Brexit-Frist bis Ende Januar 2020.