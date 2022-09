Preissprung bei Erdgas nach russischem Lieferstopp

Der einstweilige Lieferstopp Russlands über die wichtige Pipeline Nord Stream 1 hat den europäischen Gaspreis nach oben getrieben. Am Vormittag sprang der Preis des Terminkontrakts TTF für niederländisches Erdgas um etwa 72,5 Euro auf zuletzt 281 Euro je Megawattstunde. Das waren rund 35 Prozent mehr als am Freitag. Der TTF-Kontrakt wird meist als Richtschnur für das europäische Preisniveau verwendet.

Russland spricht erneut von technischen Problemen

Ausschlaggebend für den Preissprung zum Wochenstart war, dass Russland seine Erdgaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 bis auf Weiteres ruhen lässt. Als Grund gab der Konzern Gazprom am Wochenende technische Probleme an. Vermutet wird aber, dass Russland den Westen im Ukraine-Konflikt noch mehr unter Druck setzen will.

Vorübergehendes Absinken der Preise gestoppt

In der vergangenen Woche waren die Erdgaspreise noch spürbar gefallen. Auslöser war, dass das Auffüllen der Erdgasspeicher in Europa schneller als geplant vonstatten geht. Möglicherweise wollte Russland dieser Entwicklung mit dem Lieferstopp entgegenwirken.

In den Monaten zuvor waren die Preise sehr stark gestiegen. Ende vergangenen Jahres hatte Erdgas noch weniger als 100 Euro je Megawattstunde gekostet. Die Abhängigkeit Europas und Deutschlands von russischem Erdgas ist hoch. Seit dem Ukraine-Krieg werden große Anstrengungen unternommen, um diese Abhängigkeit zu verringern.