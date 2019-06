Preiskampf am Himmel – Wie sicher ist der Flugverkehr?

Am Beispiel des Münchner Flughafens lässt sich die Entwicklung gut zeigen. Die Passagierzahlen nehmen in Millionenschritten zu. Das Jahr 2018 verzeichnete einen neuen Rekord: 46,3 Mio Fluggäste reisten über den bayerischen Airport an ihr Ziel; 1,7 Mio mehr als im Vorjahr. Ein Wachstum, das von der Politik gefördert ist. Es war nämlich die EU-Kommission, die durch die Liberalisierung des Flugverkehrs den Markt für Billiganbieter öffnete. Mit niedrigen Personal- und Verwaltungskosten, reduziertem Bordservice und kostenpflichtigen Extras haben sie den Markt grundlegend verändert und setzen damit auch die Premium-Airlines unter Druck.

Zeit ist Geld

Fliegen ist seitdem für alle Airlines ein Kampf gegen die Zeit geworden: Verspätungen kosten Geld. Die Zeit, die Flugzeuge am Boden stehen, kostet Geld. Alle Abläufe - Betankung, Gepäck, Boarding – sind deshalb minutiös durchgeplant. Und trotzdem kann der Plan oft nicht eingehalten werden: Alleine am Flughafen München hat es im letzten Sommer über 22 Prozent verspätete Landungen gegeben. Und fast 30 Prozent verspätete Starts.

Fehlende Infrastruktur

Ein Grund für die Verspätungen deutscher Flüge: Es gibt nicht genügend Lotsen. Es wurden schlichtweg zu wenige ausgebildet – weil man nicht mit solch einem starken Anstieg des Flugverkehrs gerechnet hatte. 1.200 Flugzeuge begleiten die Lotsen im Münchner Tower täglich bei Start und Landung.

"Ich sage einmal, dass man mit bis zu zehn Flieger gleichzeitig spricht, das ist noch normal. Ab 15 wird es dann schon viel." Franziska Trautvetter, Fluglotsin in München

Der Beruf des Lotsen ist äußerst anspruchsvoll. Alle zwei Stunden gibt es eine halbe Stunde Pause. Die ist vorgeschrieben, schließlich ist die Verantwortung groß. Doch um den wachsenden Flugverkehr meistern zu können, müssen Fluglotsen in Deutschland immer öfter Überstunden schieben. Auch sonst wirkt sich der Druck auf die Branche auf das Personal am Flughafen aus. So bekommen die Beschäftigten bei der Gepäckabfertigung oft nur den Mindestlohn bezahlt. Durch Outsourcing werden Tarifverträge umgangen.

Auch werden von den Fluggesellschaften gerne Piloten oder Flugbegleiter aus Ländern eingestellt, in denen Löhne und Sozialleistungen niedrig sind. Auch bei den Technikern hakt es: Schulungen werden gestrichen, bei der Wartung werden die bewährten Sicherheitsregeln aufgeweicht. Das berichten zertifizierte Prüfer. Reicht die geschwächte Personaldecke gepaart mit dem Zeitdruck trotzdem aus, um die Sicherheit zu gewährleisten? Crewmitglieder, Ingenieure, Verbandssprecher machen sich Sorgen.

Bei der Deutschen Flugsicherung hingegen sieht man keine Veranlassung, an der Sicherheit zu zweifeln

"Die Sicherheit ist zu 100 % gewährleistet von allen Akteuren. Wie gesagt, der Wettbewerb wird schon dazu führen, dass wir einen Konsolidierungsprozess erleben. Dieses Jahr erlebte Germania eine Insolvenz. Wir haben 2017 die Insolvenz von Air Berlin erlebt: Ich denke schon, dass wir einen Konsolidierungsprozess auch in Zukunft sehen werden." Klaus-Dieter Scheurle, Chef der Deutschen Flugsicherung

Mehr Unfälle

2017 waren die Unfälle im Flugbereich zwar auf Rekordtief, doch schon im Jahr 2018 haben sie wieder sprunghaft zugenommen. Und 2019 sind im Mai schon über 200 Tote zu beklagen. Ein Phänomen hat auf jeden Fall zugenommen: die "Fume Events". Das bedeutet, dass Öldämpfe unvorhergesehen in die Kabine dringen, mit gesundheitlichen Auswirkungen für die Menschen dort. Ob diese Auswirkungen bleibende Schäden bewirken, ist allerdings umstritten. Die Betroffenen kämpfen für ihre Rechte - bisher vergebens.

Doch wird all das wirklich durch den Druck auf die Branche begünstigt? Ja, sagt beispielsweise die Vereinigung Cockpit oder der Buchautor Andreas Fecker. Um die sogenannten §Fume Events§ zu vermeiden, komme es auf intakte Dichtungen an, die die Kabinenluft reinhalten. Solange richtig gewartet wird und poröse Dichtungen ausgewechselt werden, kann nichts passieren. Doch in den letzten Jahren würden Wartungsintervalle immer wieder ausgeweitet, und auch das vorgeschriebene vier Augenprinzip werde nicht immer eingehalten.

Und die Politik?

Auf Seiten der Politik ist es allein der Bundestagsabgeordnete Markus Tressel von den Grünen, der immer wieder versucht, auf die Problematik aufmerksam zu machen. Das Verkehrsministerium verweist auf die Maßnahmen des Luftverkehrsgipfels in Hamburg, bei dem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer im März Spitzenvertreter der Luftfahrtbranche traf. Dabei wurden 24 Maßnahmen vereinbart – vor allem um die Verspätungen des letzten Sommers zu verhindern. Die wichtigsten: Verstärkter und effizienter Einsatz von Fluglotsen, zusätzliches Personal bei Maschinen und Airlines und schnellere Abfertigung an Sicherheitskontrollen. In München wurde davon bereits einiges umgesetzt. Mit Erfolg.

Ein Fazit

Alles, was ums Flugzeug herum geschieht, ist letztendlich sicherheitsrelevant. Auch falsch beladene Maschinen sind schon abgestürzt. Mindestlöhne dienen dabei nicht der Sicherheit. Genauso wenig wie verlängerte Wartungsintervalle oder fehlende Schulungen. Die fortschreitende Automatisation der Flugzeuge hat das Fliegen zwar auch immer sicherer gemacht. Doch wenn aus Kostengründen auf immer komplexere Maschinen nicht ausreichend ausgebildete Menschen treffen, ist das ein Sicherheitsrisiko: Das hat nicht zuletzt auch im März dieses Jahres der Absturz der Boeing 737 Max in Äthiopien gezeigt, bei dem es den Piloten nicht gelang, den Bordcomputer ihrer Maschine auszuschalten.

Zu viel Flugverkehr, zu niedrige Löhne, zu wenig Personal - immer wieder ist zu spüren, wie sehr die Branche in manchen Bereichen am Limit ist. Fliegen ist das sicherste Verkehrsmittel. Aber wie lange noch?