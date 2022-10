Preise rauf: Ifo-Institut sieht kein Ende der Inflation

Die Preise in Deutschland werden nach Erwartung des Ifo-Instituts in den kommenden Monaten nahezu flächendeckend weiter steigen, die Verbraucher und Verbraucherinnen müssen sich längerfristig auf höhere Ausgaben einstellen.

Die monatliche Unternehmensumfrage des Instituts ergab, dass die Zahl der Firmen, die in den kommenden Monaten Preiserhöhungen planen, zuletzt noch weiter gestiegen ist. Die Preiserwartungen für die Gesamtwirtschaft kletterten im September auf 53,5 Punkte, nach 48,1 Punkten im August. Der Saldo ergibt sich, indem vom prozentualen Anteil der Unternehmen, die ihre Preise anheben wollen, der Anteil derer abgezogen wird, die sie senken wollen.

Lebensmittelhandel will flächendeckend die Preise erhöhen

Absoluter Spitzenreiter bei den geplanten Preiserhöhungen ist der Ifo-Umfrage zufolge der Lebensmittelhandel. Hier liegt der Anteil der Unternehmen, die die Preise erhöhen wollen, bei 100 Punkten - im August lag der Wert noch bei 96,9.

Auch in anderen Bereichen des Handels sieht es für die Verbraucher nicht viel besser aus. Preiserhöhungen sind vor allem in Drogerien (92,3 Punkte), bei Blumen, Pflanzen und Zoobedarf (89,6 Punkte) und Spielwaren (89 Punkte) zu erwarten. In der Industrie liegen die Bekleidungshersteller weit vorn (83,5). Hoch sind die Zahlen auch in der Gastronomie (87,4).

Beschaffungs- und Energiekosten als Preistreiber

Durch die Branchen hinweg haben Firmen laut Ifo-Institut derzeit mit hohen Beschaffungs- und Energiekosten zu kämpfen - zum Teil geben sie diese über Preiserhöhungen an die Verbraucher weiter. Ein weiterer Faktor dürfte der zum Oktober angestiegene Mindestlohn sein. Eine Anfang September veröffentlichte Ifo-Umfrage hatte ergeben, dass gut 30 Prozent der Firmen davon direkt betroffen sind, weil sie derzeit teilweise weniger als zwölf Euro pro Stunde zahlen.

"Die Inflationswelle ebbt nicht ab"

"Die Inflationswelle dürfte daher leider noch nicht abebben", erklärte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser zu den Umfrage-Resultaten. Gerade bei den Energie-Kosten sei schließlich mit keiner Entspannung der Lage zu rechnen. Vor allem bei Gas und Strom sei "noch einiges in der Preispipeline".

Warnung vor "permanentem Wohlstandsverlust"

Erst in der vergangenen Woche hatten die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem gemeinsamen Herbstgutachten festgestellt, dass die hohen Gaspreise infolge des Ukraine-Kriegs zu einem "permanenten Wohlstandsverlust" in Deutschland führten. Im laufenden Jahr werde die Wirtschaft noch um 1,4 Prozent wachsen, 2023 werde sie jedoch in eine Rezession rutschen, begleitet von einer hohen Inflation.

Die Preissteigerungsrate dürfte nach Einschätzung der Experten im kommenden Jahr die Marke von im Schnitt 8,8 Prozent erreichen - viele private Haushalte werden erst im kommenden Jahr die höheren Energierechnungen zahlen müssen. In diesem Jahr rechnen die Ökonomen mit 8,4 Prozent Teuerung. 2024 werde "allmählich wieder" die Marke von zwei Prozent erreicht.

Ökonom rechnet mit noch höheren Einbußen

Der österreichische Ökonom Gabriel Felbermayr rechnet allerdings mit noch deutlich höheren Wohlstandsverlusten in Deutschland als die bisherigen Prognosen. Das erwirtschaftete Einkommen der Deutschen werde 2022 nicht um 1,4 Prozent wachsen, wie es die Wirtschaftsforschungsinstitute annehmen, sagte Felbermayr der "Süddeutschen Zeitung".

Einer eigenen Untersuchung zufolge rechnet der Ökonom damit, dass die Kaufkraft der Deutschen dieses Jahr vielmehr um ungefähr 1,3 Prozent sinken wird. Grund für diese andere Einschätzung Felbermayrs ist, dass die hohen Importpreise etwa für Gas und Öl bei der Berechnung des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) und damit des gesamtwirtschaftlichen Einkommens nicht berücksichtigt würden.

"Die Politik sieht das Ausmaß der Verarmung nicht"

Kommendes Jahr könnte der Rückgang der Kaufkraft laut Felbermayr dann bei rund vier Prozent liegen: "Die Politik sieht also das ganze Ausmaß der Verarmung der Bevölkerung nicht, weil es aus den offiziellen Zahlen nicht hervorgeht." Damit bestehe die Gefahr, dass sozialpolitisch nicht die richtigen Schlüsse gezogen werden.

Den Tarifpartnern gaukelten die BIP-Zahlen einen Lohnerhöhungsspielraum vor, den es in Wahrheit gar nicht gebe, sagte Felbermayr. Es bestehe somit die Gefahr, dass die Löhne derart steigen, dass dies schließlich "volkswirtschaftlich schädlich" sei und Arbeitsplätze koste.