Preise im Keller: "Schweine-Gipfel" bei Julia Klöckner

Miteinander reden ist nie verkehrt, und beim Krisengespräch heute in Bonn auf Einladung von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) mit Branchenvertretern der Schweinefleischerzeuger und dem Lebensmitteleinzelhandel gab es sogar ein konkretes Ergebnis: Die Corona-Überbrückungshilfen für landwirtschaftliche Betriebe werden um drei Monate bis Dezember verlängert.

Allerdings: Wer diese Hilfen beantragt, hat mit Bürokratie zu kämpfen, und ob diese Hilfen wirklich etwas bringen oder nur Sterbehilfen sind, ist offen. Die Bauern bräuchten etwas anderes: bessere Erzeugerpreise. Für die ist allerdings nicht der Staat zuständig.

Landwirte fordern "Rettungsschirm"

Alle sind sich einig, dass die Situation für die Landwirte mehr als schwierig ist - doch wer ist jetzt in der Verantwortung, ihnen zu helfen?

Stephan Neher, Ferkelerzeuger aus Schwaben und Vorsitzender der Ringgemeinschaft Bayern, fordert einen Rettungsschirm: "Mir ist klar, dass der Staat den Landwirten keine Garantiepreise versprechen kann, aber er kann Rahmenbedingungen schaffen." Das Wort Rettungsschirm sei symbolisch gedacht, um auf die verzweifelte Lage aufmerksam zu machen. Wenn es für andere Branchen wie zum Beispiel die Autoindustrie Rettungsschirme gebe, warum dann nicht auch für die Schweinehalter, so Neher.

Klöckner: Keine Ausstiegsprämie für Schweinehalter

Im Vorfeld dieses Schweinegipfels war bereits über Ausstiegsprämien diskutiert worden, eine Stilllegungsprämie für Schweineställe. In den Niederlanden gibt es so ein Programm bereits, um die Schweinefleischproduktion zu verringern. Umfragen unter deutschen Schweinehaltern zeigen, dass auch hierzulande eine Bereitschaft zum Zusperren gegen Entgelt da wäre.

Doch nach dem heutigen Krisengespräch in Bonn ist klar: Diese kontrovers diskutierten Ausstiegsprämien will man nicht anbieten - obwohl Klöckner von einer "Notsituation" sprach.

Bereits Anfang des Jahres gab es eine Preiskrise

Doch ist die derzeitige Situation etwas gänzlich Neues? Afrikanische Schweinepest, Exportverbot nach China, weniger Schlachtungen wegen Corona, Schweinestau und ruinöse Erzeugerpreise - das waren bereits Schlagzeilen Anfang des Jahres 2021.

Im Februar gab es dann Lichtblicke: Der Schweinepreis pro Kilogramm Schlachtgewicht stieg auf 1,30 Euro. Außerdem hoffte man auf die Grillsaison und eine damit steigende Nachfrage nach Schweinefleisch. In Norddeutschland hatte sich der so genannte Schweinestau bereits aufgelöst, der Süden zog nach. Und weil die Ferkelerzeuger im letzten Herbst aufgrund der katastrophalen Marktsituation weniger Sauen besamt haben, gibt es im Frühjahr weniger Ferkel, die Situation entspannte sich. Im Sommer lag der Preis dann über 1,50 Euro.

"So schlimm war die Lage noch nie"

Obwohl es derzeit also keinen "Schweinestau" gibt wie Anfang des Jahres, obwohl nicht zu viel Schweine in den Ställen stehen und viel weniger geschlachtet wird, sind die Preise katastrophal. 1,25 Euro bekommen die Bauern derzeit pro Kilogramm Schlachtgewicht. Bei jedem Schlachtschwein zahlen die Bauern momentan drauf, sagt Stephan Neher. Ein großes deutsches Schlachtunternehmen hätte bereits signalisiert, diese Woche die Preise nochmal zu senken. Diese Situation könne kein Betrieb lange durchhalten.

Die Situation ist unter anderem deswegen so verzwickt, weil zunehmend Spanien als wachsender Schweinefleischproduzent Edelteile zu günstigen Preisen nach Deutschland exportiert und den Markt durcheinanderwirbelt.

Werbung für regionales Schweinefleisch

Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner will nun gezielt regionale Fleisch- und Wurstwaren bewerben. In der Vergangenheit hatte sich die Ministerin gegen billige Lockvogel-Angebote für Fleisch in der Werbung des Lebensmitteleinzelhandels ausgesprochen. Beim ISN, der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands, heißt es: "Genau solche Werbeaktionen brauchen wir – für deutsches Schweinefleisch." Auch Stephan Neher, Vorsitzender der bayerischen Schweinehalter, fordert, in Bayern gezielt Schweinefleisch aus Bayern zu bewerben. Und er hofft dann auf die Verbraucher und Verbraucherinnen, dass sie zu regionalen Produkten greifen.

Falsche Agrarpolitik?

Wer ist schuld? China, weil es wegen der Afrikanischen Schweinepest kein deutsches Schweinefleisch mehr hereinlässt? Spanien? Corona? Viele sehen den Lebensmitteleinzelhandel in der Verantwortung. Andere kritisieren eine verfehlte Agrarpolitik.

Dass die Preise für Schweinefleisch rauf und runter gehen, ist nicht neu, Schweinezyklus nennt man dieses Phänomen auf dem Markt. Die Landwirte können damit umgehen. Doch die derzeitige Krise sei anders zu bewerten und sei das Ergebnis einer falschen Ausrichtung der Agrarpolitik, kritisiert Schweinehalter Martin Schulz von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL):

"Jahrzehntelang wurden den Bäuerinnen und Bauern Hoffnungen gemacht, dass die großen Chancen im Exportmarkt liegen. Die Devise war immer mehr und intensiver. Jetzt fällt neben Russland auch China als wichtiger Exportmarkt wegen angestrebter Selbstversorgung weg. Der Selbstversorgungsgrad von 120 Prozent im eigenen Land drückt erheblich auf die heimischen Preise." Martin Schulz, AbL

Die AbL fordert, zu hohe Tierzahlen in besonders viehdichten Regionen zu reduzieren. Voraussetzungen dafür seien eine höhere Wertschöpfung pro Tier und faire Erzeugerpreise.

In Bayern gibt es ein extra Krisengespräch

Der bayerische Bauernverbandspräsident Walter Heidl, selbst Schweinehalter in Niederbayern, sprach schon im Vorfeld des Branchengesprächs auf Bundesebene in einem Zeitungsinterview von einem Versagen der Politik. Gestern titelte der Verband auf seiner Homepage: "Das war's dann mit der bayerischen Bratwurst!"

Bei dem Schweinegipfel heute in Bonn war niemand aus Bayern dabei. Stephan Neher von der Ringgemeinschaft Bayern hätte gerne teilgenommen, sagt er, war aber nicht eingeladen, sondern nur Kollegen aus anderen Bundesländern

Für diesen Freitag hat nun der Bayerische Bauernverband zu einem Krisengespräch nach Pfaffenhofen eingeladen. Rewe, Lidl und Kaufland haben bereits zugesagt, ebenso Vertreter von Erzeugerorganisationen, Schlachtunternehmen und aus dem bayerischen Landwirtschaftsministerium. Auch Stephan Neher wird dann dabei sein.