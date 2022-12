Preisbremsen: Was Strom und Gas ab Januar kosten

Die Preisbremsen sollen die hohen Energiekosten zumindest teilweise ausgleichen. Eigentlich treten sie erst im März in Kraft. Aber die Ministerpräsidenten und die Opposition im Bundestag hatten Druck gemacht, die sogenannte "Winterlücke" zu schließen – eben die Monate Januar und Februar. Die Bundesregierung hat daraufhin beschlossen, dass die Preisbremsen in diesen Monaten rückwirkend gelten.

Das Wichtigste für die Gaskunden

Für private Haushalte sowie kleine und mittlere Unternehmen fällt der Gaspreis auf zwölf Cent pro Kilowattstunde. Dieser Preis gilt für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Wer mehr Gas nutzt, muss den meist deutlich höheren Preis aus dem Vertrag mit seinem Gasversorger zahlen. Zuletzt lag der Gaspreis nach Auswertung von Vergleichsportalen bei mehr als 17 Cent.

Auch Fernwärme-Kunden profitieren

Von der Gaspreisbremse profitieren auch Fernwärme-Kunden. 9,5 Cent kostet die Kilowattstunde. Große Gasverbraucher und damit Unternehmen mit einem Verbrauch von mehr als 1,5 Millionen Kilowattstunden im Jahr zahlen weniger: Sieben Cent pro Kilowattstunde Gas und 7,5 Cent pro Kilowattstunde Fernwärme – allerdings nur für 70 Prozent des bisherigen Verbrauchs. Für jede Kilowattstunde, die darüber hinaus geht, müssen die Unternehmen den höheren Vertragspreis zahlen.

Das Wichtigste für die Stromkunden

Auch die Strompreise werden begrenzt – auf 40 Cent pro Kilowattstunde für private Verbraucher und kleinere Betriebe, die weniger als 30.000 Kilowattstunden im Jahr verbrauchen. Die Strompreisbremse gilt ebenfalls für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Zum Vergleich: Ende Dezember lag der Strompreis für Neuverträge in der Grundversorgung bei rund 46 Cent pro Kilowattstunde.

Große Unternehmen zahlen weniger

Unternehmen mit einem höheren Verbrauch zahlen im neuen Jahre 13 Cent pro Kilowattstunde. Und genauso wie bei Gas und Fernwärme gilt dieser Preis nur für 70 Prozent des bisherigen Verbrauchs.

Die privaten Verbraucher müssen die Preisbremsen nicht beantragen oder ähnliches. Sie erhalten die Entlastung automatisch, meist über ihren Energieversorger. Die Firmen sprechen von einer hochkomplexen Aufgabe, die im Hintergrund abläuft. Deshalb brauchen sie für die Umstellung zum Beispiel der IT-Systeme Zeit – ein wichtiger Grund, warum die Preisbremsen erst im März eingeführt werden.

Energieversorger und Vermieter in der Pflicht

Wer an einer Zentralheizung angeschlossen ist, rechnet mit seiner Vermieterin oder seinem Vermieter ab. Die oder die Hausverwaltung müssen die Entlastung über die Heizkostenabrechnung weitergeben.

Die Vermieter haben Informationspflicht gegenüber ihren Mietern, wie und wann die Abrechnung und damit die Entlastung erfolgt.

Wird Energie 2023 wieder günstiger?

Die Strom- und Gaspreisbremsen werden lediglich den Preisanstieg dämpfen. Ziel ist es, die Preisspitzen und die finanzielle Belastung für private Haushalte und Unternehmen abzufedern.

Verbraucherschützer gehen davon aus, dass es 2023 trotzdem zu einer Verdoppelung der Gaskosten kommt – verglichen mit dem Jahr 2021, also vor dem Krieg in der Ukraine. Die Preisbremsen werden wohl nur das Schlimmste verhindern. Energie einzusparen, bleibe das oberste Gebot.

Entlastung bis Frühling 2024

Die Strom- und Gaspreisbremsen sollen bis Ende April 2024 gelten. Die Kosten für diese Entlastungsmaßnahmen werden auf 80 bis 100 Milliarden Euro geschätzt. Wobei man bei diesen Zahlen vorsichtig sein muss: Denn niemand kann vorsehen, wie sich die Energiepreise im kommenden Jahr tatsächlich entwickeln.

Preisbremsen werden über Schulden finanziert

Die Kosten übernimmt der Staat, finanziert aus dem sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Um den Fonds zu befüllen und die Preisbremsen zu ermöglichen, nimmt Deutschland Schulden auf. Bei der Strompreisbremse will die Bundesregierung einen Teil der Kosten ausgleichen, indem sie hohe Gewinne von Stromproduzenten abschöpft. Dabei handelt es sich um Gewinne, die in Folge der Energiekrise und der Preisexplosionen entstanden sind.

Die Kritik an den Preisbremsen

Kritik kommt aus verschiedenen Richtungen, zum Beispiel von manchen Wirtschaftsexperten, aber auch von Sozialverbänden und Gewerkschaften. Der Hauptkritikpunkt ist: Es werden keine Unterschiede zwischen den Kunden gemacht. Jeder wird durch die Preisbremsen entlastet. Besser wäre es, so die Kritiker, nur bei den Verbrauchern und Unternehmen die Preise zu bremsen, die darauf finanziell angewiesen sind – zum Beispiel Haushalte mit wenig Einkommen. Die Forderung lautet also: mehr zielgerichtete Unterstützung und nicht per Gießkanne an alle.