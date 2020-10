Präsidentschaftswahlen in den USA: Trump hat bereits gewählt

US-Präsident Donald Trump hat sich Millionen seiner Landsleute angeschlossen und vorab seine Stimme für die Präsidentschaftswahl abgegeben. "Ich habe für einen Typen namens Trump gestimmt", verkündete er anschließend. Auch seine Twitter-Gemeinde informierte er. "Gerade gewählt. Eine große Ehre", schrieb er zehn Tage vor dem eigentlichen Wahltermin.

Trump hat früher in New York gewählt, ist inzwischen aber in Florida gemeldet. Vor dem Wahllokal, einer Bibliothek, hatten sich Hunderte Fans versammelt, die Trump zuriefen: "Vier Jahre mehr."

Trump warnt vor unsicherer Briefwahl

Der Präsident nutzte die Gelegenheit, um einmal mehr die angebliche Unsicherheit von Briefwahlen zu bemängeln. Die Stimme persönlich abzugeben, sei sehr sicher, erklärte er. "Viel sicherer, als wenn Sie einen Stimmzettel einsenden, das kann ich Ihnen sagen", fügte er hinzu.

Trumps Herausforderer Joe Biden hat noch nicht gewählt. Wahrscheinlich wird er dies erst am Wahltag, dem 3. November, in seinem Heimatstaat Delaware tun. Dort ist - anders als in Florida - keine vorzeitige Stimmabgabe im Wahllokal möglich.