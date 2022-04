Präsidentschaftswahl Frankreich: Die Wandlung der Marine Le Pen

Wie wird aus der Tochter des Teufels die Präsidentin Frankreichs? Marine Le Pen hat sich diese Frage in den vergangenen Jahren bestimmt sehr oft gestellt. Sie ist die Tochter des Front-National-Gründers Jean-Marie Le Pen. Ein strammer Rechtsextremer, Rassist und Antisemit, der den Holocaust als "ein Detail der Geschichte" bezeichnete.

Marine Le Pen will die Macht

Sein größter Triumph war der Einzug in die Stichwahl im Jahr 2002 gegen Jacques Chirac. Diese verlor er ziemlich deutlich, holte nur 18 Prozent. Jean-Marie Le Pen mochte niemals regieren. Er war ein Fundamentaloppositioneller, der niemals Verantwortung hätte übernehmen wollen. Darin unterscheidet sich seine Tochter: Sie will die Macht.

Marine Le Pen tritt nun schon zum dritten Mal an, um Präsidentin zu werden. Zwar sagt sie, sie wolle nicht mehr aus der Europäischen Union austreten, trotzdem kann man ihr Programm nicht als harmlos bezeichnen: Le Pen möchte französisches über europäisches Recht stellen, ein Referendum über die Einwanderung abhalten und das "Droit du sol" abschaffen - also das Geburtsortsprinzip, dass das Recht auf die Staatsbürgerschaft allen zuspricht, die auf französischem Boden geboren sind. Die Vorsitzende des Rassemblement National wandelte sich in den vergangenen Jahren. Nicht unbedingt inhaltlich, sondern vor allem in ihrer Umgangsform.

Katzenselfies und Reden auf Parkplätzen

Zuerst einmal änderte sie den Namen der Partei "Front National" in "Rassemblement National". Der alte Name war durch ihren Vater belastet. Viele Extremisten verließen die Partei und fanden eine neue Heimat beim anderen Kandidaten des rechtsextremen Lagers, dem Polemiker Éric Zemmour. Dieser trug maßgeblich dazu bei, dass Le Pen auf viele Wähler zahmer wirkte. Sie war das freundliche Gesicht der extremen Rechten. Während Zemmour mit heftigsten Worten über Einwanderer herzog, sagte Le Pen, sie sei froh darüber, dass die Nazis, Antisemiten und Rassisten nun nicht mehr an Bord seien. Ein Weggang zeigte dabei nachhaltig Wirkung: der Austritt ihrer Nichte Marion Maréchal, die Marine Le Pen mit aufgezogen hatte. Nachdem bekannt wurde, dass Maréchal den Rassemblement National verlassen und Zemmour unterstützen würde, gab Le Pen ein Fernsehinterview, in dem sie den Tränen nahe war.

Dies ist nur eines der Beispiele dafür, wie sehr sich Marine Le Pen als ganz normale Frau von nebenan inszeniert. Sie betont in Reden und in Interviews häufig, wie schwer es war, sich als alleinerziehende Mutter durchzusetzen. Auf diese Geschichten sprangen französische Medien an. Homestorys bei Madame Le Pen folgten. Fast alle Franzosen kennen zumindest ein Bild der Kandidatin mit einer ihrer Katzen.

Viele Franzosen würden mit Le Pen ein Bier trinken

Le Pen wandelte außerdem eine Schwäche in eine Stärke. Ihre Partei ist klamm. Große Meetings mit Zehntausenden Anhängern kann sie nicht austragen, weil das Geld nicht reicht. Stattdessen hielt sie Hunderte Termine in kleinen Städten und Dörfern ab, besuchte winzige Rathäuser, sprach auf Park- und Marktplätzen. Dabei kam sie ins Gespräch mit den kleinen Bürgern aus der Provinz und baute so das Image einer volksnahen, sympathischen Politikerin auf. "Sie dachte, es würde eine Dividende für die Nähe zum Volk geben", sagt der Kommunikationsexperte Raphaël LLorca. Im TV-Duell stellte sie diese Nähe nach vorne, wiederholte, dass sie sehr genau wisse, was die Menschen im Land denken.

In Frankreich machte in den vergangenen Monaten eine bizarre Umfrage die Runde, der sogenannte Biertest. "Mit welchem der Kandidaten würden Sie am ehesten ein Bier trinken?" Auf Platz eins kam wenig überraschend der Hirtensohn und fabulöse Geschichtenerzähler Jean Lassalle, auf Rang zwei Emmanuel Macron, aber schon auf dem dritten Platz folgte Marine Le Pen. Das Cevipof-Institut veröffentlichte erst am Freitag eine Umfrage, wonach 46 Prozent der Wähler sagen, Marine Le Pen "versteht die Probleme von Leuten wie uns". Bei Macron sagen dies nur 25 Prozent. Danach gefragt, welcher der beiden Kandidaten "zu autoritär" sei, sagten 55 Prozent Macron, 51 Prozent Le Pen. Die vielleicht schmerzhafteste Zahl für den Amtsinhaber: Nur 33 Prozent trauen ihm zu, das Land zu versöhnen, bei der extrem Rechten Le Pen ist es ein Prozentpunkt mehr.

Le Pen anders als Trump und Zemmour

Le Pen hat den Imagewandel, so scheint es, erfolgreich gemeistert. Sie fuhr nicht die Strategie von Donald Trump und Éric Zemmour, die Strategie der "Zentrifuge des Hasses“. Also den Versuch, Menschen in einen Strudel der Wut und der Radikalisierung zu ziehen. Sie kam zu der Einsicht, dass dieser Weg in Frankreich nicht zum Erfolg führen würde. Stattdessen setzt sie auf die Zentripetalkraft, sagt Raphaël LLorca: Sie versucht den Menschen, die von den Eliten enttäuscht sind, aber früher trotzdem immer gegen die Rechtsextremen in der Stichwahl gestimmt haben, einzureden, dass sie doch gar nicht so schlimm sei. Das Ziel dabei ist nicht unbedingt, diese Wähler auf ihre Seite zu ziehen. Le Pen genügt es, wenn sie nicht wählen gehen.

Eine "stinknormale Kandidatin"

Der Kommunikationsexperte LLorca sagt, dass sich immer mehr eine Hintergrundmusik festsetzt. Von Tag zu Tag nimmt die Zahl der Menschen zu, die sagen: "Wir haben die Rechte ausprobiert, die Linke und auch denjenigen, der weder rechts noch links sein wollte. Was bleibt uns also im Laden übrig? Diese Marine Le Pen, die viel sympathischer als noch vor fünf Jahren wirkt. Warum also nicht sie?"

Vielleicht genügt dieser Anteil der Gesellschaft nicht dieses Mal, um in den Élysée-Palast einzuziehen. Aber spätestens in fünf Jahren könnte es so weit sein, sollten sich die demokratischen Kräfte nichts einfallen lassen. Denn Marine Le Pen hat in diesem langjährigen Prozess der "Dediabolisierung" eine Sache unbestritten erreicht: Eine extrem rechte Kandidatin in der Stichwahl ist in Frankreich eine stinknormale Sache geworden.