Präsidentenwahl in Polen: Amtsinhaber Duda liegt knapp vorn

Wahlkrimi in Polen: Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt liegt der konservative Amtsinhaber Andrzej Duda ganz knapp in Führung. Er kommt ersten Prognosen zufolge auf 50,4 Prozent. Für seinen Herausforderer, den liberalen Warschauer Bürgermeister Rafal Trzaskowski, votierten entsprechend 49,6 Prozent der Wähler.

Damit war am Sonntagabend zunächst unklar, wer die Wahl gewonnen hatte. Die Prognosen beruhen auf der Grundlage von Nachwahlbefragungen in rund 500 Wahlbüros, die Fehlermarge liege bei zwei Prozentpunkten, hieß es. Vorläufige Ergebnisse der Abstimmung werden am Montag erwartet.

Bei Stichwahl genügt einfache Mehrheit

Ein Sieg Dudas wäre ein Erfolg für die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS). In der ersten Runde der Präsidentschaftswahl vor zwei Wochen hatte der Amtsinhaber mit 43,5 Prozent zwar die meisten Stimmen geholt, die absolute Mehrheit aber verfehlt. Für den liberalen Trzaskowski stimmten 30,5 Prozent. Bei der Stichwahl genügte jetzt die einfache Mehrheit, das Votum gilt als Richtungsentscheidung für Polen.

Duda bediente antideutsche Ressentiments

Duda wird von der nationalkonservativen PiS unterstützt, die seit der Parlamentswahl im Oktober über eine knappe Mehrheit im Sejm, dem Unterhaus des Parlamentes, verfügt. Er hatte im Wahlkampf auf die Verteidigung konservativer Werte gesetzt. Der 48-Jährige bediente darüber hinaus im Wahlkampf auch antideutsche Ressentiments. Deutschen Medien warf er eine "Attacke" gegen Polen vor.

Kritiker werfen Duda Homophobie und Antisemitismus vor. Sie kreiden ihm auch an, dass er sich nicht gegen die PiS und deren starken Mann, Jaroslaw Kaczynski, behaupte. Von seinen Gegnern wird Duda als Kaczynskis "Kugelschreiber" verspottet.

Trzaskowski für bessere Beziehung zur EU

Der ebenfalls 48-jährige Trzaskowski hat versprochen, die Beziehungen zur EU zu verbessern, Sozialhilfeprogramme zu erhalten und sich für Toleranz einzusetzen. Er unterstützt die Einführung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften. Die Homo-Ehe und das Adoptionsrecht für homosexuelle Paare lehnt aber auch er ab.

In Polen amtiert der Präsident fünf Jahre lang. Das Staatsoberhaupt repräsentiert das Land nicht nur nach außen. Der Präsident hat auch Einfluss auf die Außenpolitik, er ernennt den Ministerpräsidenten sowie das Kabinett und ist im Kriegsfall Oberkommandierender der polnischen Streitkräfte. Außerdem kann er mit seinem Veto-Recht Gesetzentwürfe stoppen. Im Parlament ist dann eine Drei-Fünftel-Mehrheit nötig, um das Veto des Präsidenten zu überstimmen.