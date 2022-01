Präsidentenwahl in Italien: Die aussichtsreichsten Kandidaten

Die Präsidentenwahl in Italien ist ein an den Wahlurnen im Parlament in Rom ausgetragener Richtungskampf zwischen dem Mitte-Rechts-Bündnis um Lega-Chef Matteo Salvini und den Mitte-Links-Parteien um den Sozialdemokraten Enrico Letta, Vorsitzender der Partito Democratico (PD). Noch zeichnet sich keine Lösung ab bei der Suche nach einem oder einer Kandidatin, die oder der die absolute Mehrheit der Stimmen erreichen kann. Ab sofort sollen sogar zwei Abstimmungen am Tag stattfinden. Im Spiel sind unter anderen Ministerpräsident Mario Draghi, Berlusconis Weggefährtin Elisabetta Casellati und sogar der 80-jährige amtierende Präsident Sergio Matterella.

Regierungschef Mario Draghi – vom Favoriten zum Notnagel

Monatelang wurde Ministerpräsident Mario Draghi in den italienischen Medien als Favorit gehandelt. Der 74-Jährige selbst hat in seiner Jahresendpressekonferenz deutlich gemacht: Er stünde bereit. Um die Option, noch ein Jahr Regierungschef bis zur nächsten Wahl zu sein, einzutauschen gegen sieben Jahren Amtszeit als Staatspräsident.

Mittlerweile aber sind Draghis Chancen gering. Denn die Fünf-Sterne-Bewegung – größte Fraktion in der Wahlversammlung –, die rechte Lega und Berlusconis Forza Italia haben klargemacht, dass sie Draghi weiter als Ministerpräsidenten wollen. Hauptgrund: Die Parteien wollen sich Schwierigkeiten beim Bilden einer neuen Regierung und damit das Risiko von Neuwahlen ersparen.

Trotz dieser Bedenken: Draghi könnte wieder ins Spiel kommen, wenn sich die Parteien nach vielen ergebnislosen Wahlgängen nicht mehr zu helfen wissen.

Elisabetta Casellati: Berlusconi-Weggefährtin für Mitte-Links unwählbar

Senatspräsidentin Elisabetta Casellati ist eine treue Weggefährtin Silvio Berlusconis. Seit fast 30 Jahren politisch an seiner Seite, war Casellati bereits in der Gründungsphase von Forza Italia dabei, verteidigte Berlusconi auch, als die Justiz gegen ihn ermittelte wegen offensichtlicher Lügen über seine Beziehungen zu einem Partymädchen ("Nichte Mubaraks").

Für die Mitte-Links-Parteien ist die 75-Jährige deshalb keine akzeptable Kandidatin. Schon zur Senatspräsidentin wurde die den großen Auftritt liebende Casellati von vielen nur zähneknirschend gewählt. Von Mitte-Rechts wurde die studierte Kirchenrechtlerin in der Wahlversammlung trotzdem vorgeschlagen, um das Stimmenpotential des eigenen Lagers auszuloten.

Die Lega, die Brüder Italiens, Forza Italia sowie kleinere Parteien der rechten Mitte stellen die größte Gruppe unter den 1.009 Wahlfrauen und –männern. Zur absoluten Mehrheit, die seit dem vierten Wahlgang reicht, fehlen aber rund 60 Stimmen.

In der fünften Runde der Wahl zu einem neuen Staatspräsidenten hat Casellati aber sogar nur 382 Stimmen bekommen, deutlich weniger als die 453 im eigenen Lager.

Pier Ferdinando Casini: Grand­sei­g­neur, der das rechte Lager düpierte

Je nach Sichtweise ein Grand­sei­g­neur der italienischen Politik oder jemand, der stets weiß, sein Fähnchen richtig in den politischen Wind zu hängen: Pier Ferdinando Casisi. Sichtweise A teilen seine durchaus zahlreichen Anhänger, die es quer durch alle Parteien gibt, und er selbst. Sichtweise B ist der Grund dafür, warum Matteo Salvini, Chef der rechten Lega, und Giorgia Meloni, Vorsitzende der noch rechteren "Brüdern Italiens", ein Veto gegen den 66-Jährigen einlegen. Beide nehmen Casini den Abschied aus dem Mitte-Rechts-Bündnis vor drei Jahren übel.

Nachdem der Jurist aus Bologna über Jahrzehnte an der Spitze einer kleinen christdemokratischen Partei stand und in mehreren Koalitionen mit Berlusconi gemeinsame Sache machte, ist er bei der letzten Parlamentswahl für das Mitte-Links-Bündnis angetreten. Für Casini sprechen dagegen seine Erfahrung (seit 39 Jahren im Parlament), seine Fähigkeit zum Dialog mit allen und seine souveräne Art. Aus seiner politischen Bewunderung für Helmut Kohl hat der praktizierende Katholik nie einen Hehl gemacht hat. Derzeit versucht Casini den Widerstand von ganz rechts auszusitzen.

Elisabetta Belloni – unbekannte Kompromisslösung

Ihr Name sagt den meisten Italienerinnen und Italienern nichts. Trotzdem ist nicht ausgeschlossen, dass die 63-jährige Elisabetta Belloni bald deren Staatsoberhaupt ist. Die Karrierediplomatin gilt als parteiübergreifende Kompromisslösung, wenn es kein politisches Lager schaffen sollte, eine Kandidatin oder einen Kandidaten seiner Couleur durchzusetzen.

Belloni wäre das erste weibliche Staatsoberhaupt. Und sie hat Erfahrung darin, die Erste zu sein. Als eines der ersten Mädchen wurde sie auf dem Jesuiten-Elitegymnasium Massimo in Rom, auf dem auch Draghi war, zugelassen. Bei ihren Jobs im Auswärtigen Amt war sie stets die erste Frau – als Leiterin der Kriseneinheit, als Stabschefin, als Generalsekretärin. Natürlich ist sie derzeit auch als erste Frau an der Spitze des italienischen Geheimdienstes.

Belloni selbst sagt: Sie sei gegen Frauenquoten und hoffe, sie habe ihre bisherigen Aufgaben bekommen, weil sie besser gewesen sei als die mit ihr konkurrierenden Männer.

Sabino Cassese – mit 85 Jahren zu alt für das Präsidentenamt?

Auch der ehemalige Verfassungsrichter Sabino Cassese gilt als Kandidat für den Fall, dass die Parteien nicht mehr weiterwissen. Als Jurist, aber auch wegen seiner ausgleichenden Art ist Cassese hochanerkannt, mit seinem verschmitzten Humor macht er Sympathiepunkte. Dass Cassese politisch unabhängig ist hat er zur Genüge bewiesen.

Cassese hat diverse Ad-hoc-Kommissionen für Regierungen unterschiedlicher Couleur geleitet, war für mehrere Ministerpräsidenten als Berater tätig. Er weiß aber auch, wie es sich anfühlt, selbst politisch Verantwortung zu tragen. Unter dem parteilosen Regierungschef Carlo Azeglio Ciampi war Cassese Minister für die öffentliche Verwaltung.

Ein Gegenargument findet sich beim Blick in den Personalausweis: Cassese ist 85 Jahre alt, am Ende der siebenjährigen Amtszeit als italienischer Staatspräsident wäre er 92.

Marta Cartabia – Favoritin vieler Frauen

Italiens Justizministerin Marta Cartabia ist die Favoritin vieler Frauen, die endlich ein weibliches Staatsoberhaupt wünschen und auch eine dementsprechende Petition lanciert haben. Cartabia war Präsidentin des italienischen Verfassungsgerichts und wurde von Mario Draghi in die Regierung geholt.

Die parteilose 58-Jährige gilt auch als auch mögliche Kandidatin für die Besetzung des Ministerpräsidentenamts, wenn Draghi doch noch in den Quirinalspalast wechseln sollte. Bei beiden möglichen Karrieresprüngen Cartabias aber bremst die Fünf-Sterne-Bewegung. Sie nimmt der Professorin für Verfassungsrecht übel, dass sie als Justizministerin die meisten Reformen ihres (aus der Fünf-Sterne-Bewegung stammenden) Vorgängers zurückgedreht hat.

und … Sergio Matterella

Der amtierende Staatspräsident Sergio Mattarella hat zwar mehrfach und deutlich gesagt, er stehe für eine zweite Amtszeit nicht zur Verfügung. Trotzdem, sollten sich die Parteien noch über Tage weiter blockieren, würde sich der Blick auf den aktuellen Hausherrn des Quirinalspalasts richten. In der Hoffnung, dass sich der 80-Jährige erweichen lässt – und noch ein paar Jahre ranhängt. Ähnlich wie es sein Amtsvorgänger Giorgio Napolitano in einer ähnlich verfahrenen Situation getan hat.