Präsidentenwahl in Belarus: Polizei geht gegen Demonstranten vor

"Nie dagewesene Krise"

Tichanowskaja kritisierte die Abstimmung. Sie lehnte die offiziellen Nachwahlbefragungen ab. "Ich glaube an das, was ich mit eigenen Augen sehe, und ich sehe, dass die Mehrheit hinter uns steht", sagte sie. Die 37-Jährige hatte in den vergangenen Wochen massiv an Zustimmung gewonnen und zahlreiche Anhänger mobilisiert, obwohl die Behörden hart gegen die Opposition vorgegangen waren.

"Eine tiefe, noch nie dagewesene Krise zieht herauf", sagte Tichanowskajas Mitstreiterin Maria Kolesnikowa am Abend bei einer Pressekonferenz. Sie warf der Regierung vor, in mehreren Wahllokalen habe die Beteiligung bei mehr als 100 Prozent gelegen.

Siegesfeiern in mehreren Städten

In einzelnen Orten feierten Demonstranten den Sieg Tichanowskajas. Die Menschen riefen die Uniformierten auf, sich dem Wählerwillen zu beugen und dem Volk anzuschließen. In einzelnen Ortschaften habe die Polizei kaum Widerstand leisten können gegen die Menschenmengen, berichteten oppositionsnahe Internetportale. Tausende Menschen zogen feiernd durch die Straßen und riefen: "Es lebe Belarus!"

Tichanowskaja rief die Sicherheitskräfte zum Gewaltverzicht auf. "Ich möchte Polizei und Militär daran zu erinnern, dass sie Teil des Volkes sind", sagte sie in der Nacht nach Angaben ihres Wahlkampfstabs. An ihre Anhänger appellierte sie, Provokationen zu unterlassen. "Ich weiß, dass die Menschen in Belarus morgen in einem neuen Land aufwachen werden."

Drohungen an Demonstranten im Vorfeld der Wahl

Der mit harter Hand regierende Amtsinhaber Lukaschenko kandidierte für eine sechste Amtszeit - er ist bereits seit zweieinhalb Jahrzehnten an der Macht. Beobachter rechneten bereits vor der Wahl mit einem klaren Sieg Lukaschenkos. Bereits im Vorfeld der Wahl hatte er angekündigt, gegen Demonstranten werde hart durchgegriffen. Sicherheitskräfte sperrten weite Teile des Zentrums ab. Hundertschaften wurden am Präsidentenpalast zusammengezogen.

Während des Wahltags war die Lage angespannt. Mindestens acht Mitglieder des Wahlkampfteams der Opposition wurden festgenommen.