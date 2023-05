Präsident Vucic kündigt Entwaffnungskampagne für Serbien an

Nach zwei Schusswaffenangriffen in Serbien mit insgesamt 17 Todesopfern hat Staatschef Aleksandar Vucic eine großangelegte Entwaffnungskampagne für den Balkanstaat angekündigt. "Wir werden eine fast vollständige Entwaffnung von Serbien vornehmen", sagte Vucic bei einer Pressekonferenz. Vucic nannte die Tat einen Terroranschlag auf das gesamte Land. Er kündigte ein Moratorium auf die Ausgabe neuer Waffenscheine und die Einstellung von 1.200 Polizisten an. "Wir werden Serbien entwaffnen", versprach Vucic.

Vorgehen gegen jeglichen Waffenbesitz in Serbien

Die Kampagne umfasse sowohl die massenhafte Überprüfung registrierter Waffen als auch ein verstärktes Vorgehen gegen illegalen Waffenbesitz. Auf diese Weise sollten hunderttausende Schusswaffen aus dem Verkehr gezogen werden.

Nach Regierungsangaben sind in dem 6,8-Millionen-Einwohner-Land Serbien mehr als 760.000 Feuerwaffen registriert. Auch als Folge der Jugoslawien-Kriege in den 90er Jahren sind in der Region viele Waffen im Umlauf. Waffen und Schießstände sind in Serbien beliebt. Allerdings ist ein Waffenschein Voraussetzung für den Besitz von Feuerwaffen.

17 Tote, 20 Verletzte - in einer Woche

Am Mittwoch hatte ein 13-jähriger Schüler in seiner Schule in Serbiens Hauptstadt Belgrad acht Kinder und einen Wachmann erschossen und sieben weitere Menschen verletzt. Am Donnerstag erschoss ein Angreifer in der Nähe der Stadt Mladenovac aus einem fahrenden Auto acht Menschen und verletzte 13 weitere.

Verschärfung des erlaubten Waffenbesitzes bereits angekündigt

Die beiden Taten hatten das Land, in dem sich eigentlich selten Schusswaffenangriffe ereignen, schwer erschüttert. Vucic hatte nach dem Angriff in der Schule bereits strengere Waffenkontrollen sowie ein zweijähriges Moratorium für die Ausgabe von Waffenscheinen angekündigt.

In Serbien sind auf die Einwohnerzahl gerechnet so viele Schusswaffen im Umlauf wie in kaum einem anderen Land der Welt. Viele davon sind Überbleibsel vom Krieg in den 1990er Jahren. Angesichts der nach wie vor großen Spannungen zwischen den verschiedenen Ethnien, Übergriffen gegenüber Minderheiten, politischer Instabilität und wirtschaftlichen Problemen warnen Experten schon lange, dass die hohe Waffendichte zu Verbrechen mit vielen Toten führen könnte. Vor den beiden Massakern dieser Woche ereignete sich die letzte derartige Tat allerdings im Jahr 2013, als ein Kriegsveteran in einem zentralserbischen Dorf 13 Menschen tötete.

Gewaltproblem über Jahre vernachlässigt und Gefahr unterschätzt

Dragan Popadic, Psychologie-Professor an der Universität von Belgrad, sagte der Nachrichtenagentur AP, dass die Schüsse Gewalt offengelegt hätten, die in der serbischen Gesellschaft bereits präsent gewesen sei. Das Gewaltproblem und die Gesellschaft als solche sei über Jahrzehnte vernachlässigt worden, sagte er. "Es ist, als ob über unseren Leben Lampen angemacht worden sind und wir uns nicht länger einfach nur um unsere eigenen Angelegenheiten kümmern können."

Heilung oder Kapitulation

Politiker, Prominente und Experten rangen im serbischen Fernsehen nach Erklärungen. Dies sei der Moment, in dem eine Nation entscheiden müsse, ob sie den Weg der Heilung beschreite, sagte der Schauspieler Srdjan Timarov dem Sender N1. "Der einzige andere Weg ist die Kapitulation."