Biden will 2024 bei US-Präsidentschaftswahl erneut antreten

US-Präsident Joe Biden bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. Er wolle bei der Präsidentschaftswahl im November 2024 erneut als Kandidat für die Demokratische Partei antreten, teilte der 80-Jährige am Dienstag mit. Er gab damit den offiziellen Startschuss für seine Wiederwahl-Kampagne.

Biden will "Seele der Nation heilen"

In einem dreiminütigen Video auf der Internetplattform Twitter verwies Biden darauf, dass er vor genau vier Jahren in seiner damaligen Mitteilung, sich um das Präsidentenamt bei der Wahl 2020 zu bewerben, versprochen habe, die "Seele der Nation" zu heilen. "Ich sagte, wir befinden uns in einem Kampf um die Seele von Amerika, und wir tun das noch immer", so Biden in dem Video.

Bedenken wegen Bidens Alter

Biden bittet Wählerinnen und Wähler, ihm mehr Zeit zu geben, seine Aufgaben zu erledigen. Gleichzeitig will er Bedenken entgegentreten, er sei zu alt, um für vier weitere Jahre das Präsidentenamt auszuüben. Biden wäre am Ende einer zweiten Amtszeit 86.

Der 80-Jährige setzt darauf, dass seine mehr als 50-jährige Erfahrung im Politikbetrieb in Washington und Errungenschaften in seiner ersten Amtszeit als Präsident die Zweifel bezüglich seines Alters übertrumpfen.