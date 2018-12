Präsident bei US-Soldaten: Trump auf Truppenbesuch im Irak

Überraschungsbesuch zu Weihnachten: US-Präsident Donald Trump ist zusammen mit seiner Frau Melania zu einem US-Truppenbesuch in den Irak gereist. Sie landeten in der Nähe von Bagdad. Dort traf der Präsident US-Soldaten und Führungspersonal der Armee. In einem ersten Statement sagte Trump, er habe keine Pläne, die US-Truppen aus dem Land abzuziehen.

Der Irak als Basis für Anti-IS-Kampf?

Für den Präsidenten ist es in seiner Amtszeit der erste Besuch bei Kampftruppen im Ausland überhaupt - und er kommt zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt. Vergangene Woche hatte der US-Präsident angekündigt, die US-Soldaten aus Syrien abzuziehen, weil die Terrormiliz "Islamischer Staat" besiegt sei.

Auch über Rückzugspläne aus Afghanistan berichteten Medien. Die Verbündeten der USA sowie Trumps politisches Umfeld in Washington reagierten überrascht, Verteidigungsminister James Mattis trat zurück. Jetzt sagte Trump, der Irak könne nötigenfalls weiter als Basis für US-Angriffe gegen den IS genutzt werden. Die USA würden so hart und schnell gegen den IS zuschlagen, dass dieser gar nicht begreifen werde, was überhaupt los sei.