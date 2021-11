Posten im Bundestag: Wer wird was in der Ampel-Koalition?

Im sechsten Stock des Bundeskanzleramts wird bald eine alte Glocke zu hören sein. Sie erklingt immer dann, wenn eine neue Bundesregierung zum ersten Mal zusammenkommt. Diese Glocke wird sehr wahrscheinlich Olaf Scholz läuten. Der SPD-Politiker will sich in der Woche ab dem 6. Dezember im Bundestag zur Wahl als Kanzler stellen.

Wer künftig mittwochvormittags neben ihm im Großen Kabinettssaal des Bundeskanzleramts Platz nehmen wird, ist noch offen. Aus den Koalitionsverhandlungen sind noch keine Namen nach draußen gedrungen. Viel wird davon abhängen, wie die Aufgaben der neuen Bundesregierung verteilt werden.

Wie groß wird die nächste Bundesregierung?

Das Grundgesetz schreibt nicht vor, wie groß eine Bundesregierung sein darf. Das erste Kabinett unter Konrad Adenauer (CDU) war mit 13 Ministern das kleinste. Nachfolger Ludwig Erhard (CDU) hatte mit 21 Regierungsmitgliedern das größte Kabinett.

In der zurückliegenden Legislaturperiode saßen neben Bundeskanzlerin Merkel 15 Ministerinnen und Minister am ovalen Kabinettstisch. Es ist davon auszugehen, dass die drei Ampel-Parteien daran nicht viel ändern werden. Nach einem XXL-Bundestag wäre eine größere Bundesregierung für viele Wählerinnen und Wähler vermutlich ein fatales Signal.

Wer bekommt wie viele Ministerien?

Denkbar ist, dass die SPD im neuen Kabinett als größte Partei sechs Posten für sich beansprucht. Die Grünen hoffen auf fünf Posten im neuen Kabinett. Schließlich haben sie bei der Bundestagswahl im September mit 14,8 Prozent besser abgeschnitten als die FDP mit 11,5 Prozent. Den Liberalen blieben in dieser Rechnung vier Ministerien.

Jede Ministerin und jeder Minister hat noch zwei bis drei Parlamentarische Staatssekretäre. Im Kanzleramt gab es zuletzt außerdem vier Staatsminister. Sie waren für Integration, Kultur, Digitalisierung und die Bund-Länder-Beziehungen verantwortlich. Insgesamt sind also rund 50 hochrangige Posten zu vergeben.

Warum ist das Finanzministerium so begehrt?

Besonders umkämpft ist das Bundesfinanzministerium. Ein Finanzminister kann Vorschläge seiner Kollegen stoppen, wenn sie Ausgaben nach sich ziehen. Ein ähnliches Vetorecht haben Innen- und Justizminister, wenn sie rechtliche Bedenken haben.

Das Finanzministerium stellt den Haushalt der Regierung auf. Es weiß deshalb sehr genau, was in den anderen Ministerien passiert. Und der Finanzminister spielt auch eine wichtige Rolle in der Europapolitik – immer dann, wenn es um Währungs- und Wirtschaftsfragen geht.

FDP-Chef Christian Lindner hat mehrmals öffentlich erklärt, er stehe als Bundesfinanzminister bereit. Allerdings hat auch Grünen-Chef Robert Habeck Interesse. Wer den Zuschlag bekommt, ist offen.

Wirtschaftsministerium an FDP?

Bei der FDP gilt Generalsekretär Volker Wissing als weiterer Kandidat für das Kabinett. Er hat schon Erfahrungen mit einer Ampel-Regierung als stellvertretender Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz und könnte zum Beispiel das Bundeswirtschaftsministerium übernehmen.

Auch der parlamentarischen Geschäftsführerin Bettina Stark-Watzinger, der Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und dem Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff werden Chancen eingeräumt.

Schaffen die Grünen ein neues Klimaministerium?

Die Grünen werden vermutlich ihre beiden Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck ins Kabinett schicken. Baerbock könnte ein neues Klimaministerium führen, das aus dem bisherigen Umweltministerium besteht und den Energiebereich aus dem Wirtschaftsministerium bekommt. So ein Klimaministerium könnte noch durch den Bereich Bauen und Wohnen aus dem Innenministerium ergänzt werden.

Wird Habeck der erste grüne Bundesinnenminister?

Habeck wird vermutlich Vizekanzler einer Ampel-Regierung. Auch er kann sich vorstellen, Finanzminister zu werden. Die Grünen überlegen aber auch, ob Habeck nicht auch das Bundesinnenministerium leiten könnte.

Die Partei verspricht sich davon, dass sie sich außerhalb ihrer klassischen Themen profilieren könnte. Habeck könne die Themen Migration und Integration beleben. Außerdem könne die unter Horst Seehofer (CSU) neu geschaffenen Heimatabteilung eine größere Bedeutung bekommen, um für gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu sorgen.

In der Flügellogik der Grünen sind nach den beiden Realpolitikern Baerbock und Habeck zwei Vertreter des linken Parteiflügels am Ruder. Dafür kommt der bisherige Fraktionschef Anton Hofreiter in Frage. Er ist Verkehrsexperte und erklärter Bahn-Fan. Als Doktor der Biologie wären auch die Bereiche Landwirtschaft oder Umwelt denkbar.

Als linke Grüne stünde Wirtschaftspolitikerin Katharina Dröge bereit. Oder die Verteidigungspolitikerin Agnieszka Brugger könnte das Entwicklungsministerium übernehmen, sollte es als eigenständiges Ministerium erhalten bleiben. Immer wieder wird über eine Zusammenlegung mit dem Außenministerium spekuliert. Falls für die Grünen ein fünfter Kabinettsposten rausspringt, könnte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt zugreifen – etwa als Familienministerin.

Welche SPD-Minister haben eine Job-Garantie?

Der geschäftsführende Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil muss vermutlich keine Umzugskisten packen. Dafür müsste er für die SPD die beiden wichtigsten Anliegen umsetzen: den Mindestlohn von 12 Euro in der Stunde und stabile Renten.

Justizministerin Christine Lambrecht wollte sich eigentlich aus der Politik zurückziehen und wieder als Anwältin arbeiten. Unter dem Eindruck steigender Umfragewerte für die SPD hat sie es sich aber nochmal anders überlegt. Lambrecht ist als Justiz- oder Innenministerin im Gespräch. Auch Umweltministerin Svenja Schulze könnte im Kabinett bleiben.

Außenminister Heiko Maas ist dagegen ein Wackelkandidat. FDP oder Grüne könnten auf seinen Job scharf sein. Außerdem muss er sich bald voraussichtlich einem Untersuchungsausschuss im Bundestag stellen - zur Evakuierungsaktion aus Afghanistan.

Strebt SPD-Chefin Esken doch noch in die Regierung?

SPD-Chefin Saskia Esken hat bisher offengelassen, ob sie Ministerin werden will. Führende Sozialdemokraten meinen, die Trennung zwischen Partei- und Regierungsamt habe sich bewährt. Esken verwies zuletzt auf die Parteisatzung, die so eine Trennung nicht vorsieht.

In der SPD verlangte zuletzt die Arbeitsgruppe Migration, dass die Vielfalt der Gesellschaft angemessen im nächsten Kabinett berücksichtigt werden müsse. In den Arbeitsgruppen der Koalitionsverhandlungen waren einige SPD-Politikerinnen mit Migrationshintergrund, etwa die frühere SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi, die Berliner Bundestagsabgeordnete Cansel Kiziltepe und Schleswig-Holsteins Landeschefin Serpil Midyatli.

Wer sucht die Ministerinnen und Minister aus?

Formal gesehen entscheidet das der Bundeskanzler – also vermutlich Olaf Scholz. In Artikel 64 des Grundgesetzes heißt es: "Die Bundesminister werden auf Vorschlag des Bundeskanzlers vom Bundespräsidenten ernannt und entlassen."

In Koalitionsregierungen ist es aber traditionell so, dass die einzelnen Parteien ihre Ministerinnen und Minister weitgehend eigenständig benennen. SPD und Grüne hatten im Wahlkampf angekündigt, mindestens genauso viele Frauen ins Kabinett zu schicken wie Männer.

Die unterschiedlichen Parteiflügel wollen genauso berücksichtigt werden, wie die verschiedenen Landesverbände der Parteien – zum Beispiel aus dem Osten Deutschlands. Am Ende könnten auch einige Politikerinnen und Politiker aus den Ländern auf die Bundesebene vorrücken.

Entscheidend dürfte dabei weniger das bisherige Fachwissen der Kandidatinnen und Kandidaten sein als vielmehr das Zutrauen, ein Ministerium mit hunderten oder tausenden Mitarbeitern zu führen, eine politische Linie vorzugeben und die Politik in der Öffentlichkeit zu vertreten.

Welche Rolle wird Bayern spielen?

In der scheidenden Bundesregierung saßen mit Horst Seehofer, Andreas Scheuer und Gerd Müller drei Minister aus Bayern. Die Regierungsbeteiligung der CSU sorgte automatisch dafür, dass Politiker aus Bayern in der Bundesregierung vertreten waren. Das könnte sich nun ändern.

In den 22 Arbeitsgruppen der Ampel-Parteien saßen 26 Fachpolitiker aus Bayern. Das größte bayerische Verhandlungsteam kam mit zehn Teilnehmern von der FDP. SPD und Grüne schickten jeweils acht. Unter den Top-Favoriten auf ein Ministeramt ist nur ein Bayer: Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter.

Erfahrungsgemäß sorgt die Vorstellung einer neuen Regierungsmannschaft aber immer für Überraschungen.