Post vom Papst: Franziskus-Brief zu deutscher Reformdebatte

Dass sich ein Papst direkt in die kirchliche Reformdebatte in einem Land einmischt, ist zumindest ungewöhnlich. Der Brief von Franziskus ist 19 Seiten lang und richtet sich ausdrücklich nicht nur an die deutschen Bischöfe, sondern an "das pilgernde Volk Gottes in Deutschland".

Prinzipiell unterstützt der Papst den "synodalen Weg", auf den sich die Bischöfe gemeinsam mit Vertretern des Katholizismus in Deutschland ab September begeben wollen. Er schreibt: Es sei nicht möglich, eine große Synode zu halten, ohne die Basis miteinzubeziehen.

Wege aus der Krise

Ausgelöst wurde dieser Reformprozess durch die tiefe Krise, in die die Kirche nach dem Missbrauchskandal gestürzt war. Bischöfe und Gläubige wollen dabei auch umstrittene Themen angehen, wie die Rolle der Frau in der Kirche oder deren streng hierarchische Ausrichtung.

Franziskus warnt aber davor, die Lösung der Probleme ausschließlich auf dem "Wege der Reform von Strukturen, Organisationen und Verwaltung zu erreichen".

"Kein bloßes Anpassen an den Zeitgeist"

Natürlich müssten die Katholiken in Deutschland fragen, "was der Geist heute der Kirche sagt, um die Zeichen der Zeit zu erkennen". Das sei aber kein bloßes Anpassen an den Zeitgeist. Konkreter wird der Papst nicht. Er geht nicht näher auf die bekannten Reformforderungen ein: Abschaffung des Zölibats, die Weihe von Frauen.

Dem Papst ist es offenbar besonders wichtig, dass die deutsche Kirche keinen Sonderweg einschlägt. Das Ganze sei mehr als der Teil. "Man darf sich", so Franziskus, "nicht zu sehr in Fragen verbeißen, die begrenzte Sondersituationen betreffen".

Marx und Sternberg sprechen von Ermutigung

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Münchner Kardinal Reinhard Marx, und der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, begreifen den Papstbrief als Ermutigung: Franziskus wolle die Kirche in Deutschland bei ihrer Suche nach einer zukunftsfähigen Gestalt unterstützen, so Marx und Sternberg in einer Mitteilung. Und sie betonen, dass der "synodale Weg" sich natürlich nicht in Strukturdebatten erschöpfen dürfe.

Bedenken unter den Bischöfen

Zuletzt hatte es unter Deutschlands Bischöfen auch Kritik an dem Reformprozess gegeben, auf den sich die Bischofskonferenz im März verständigt hatte. Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer warnte: Ein synodaler Prozess, der die Kirche neu erfinden wolle, beschreite "einen Weg der Zerstörung". Der Augsburger Bischof Konrad Zdarsa trägt den "synodalen Weg" ausdrücklich nicht mit.

Diese Bedenken werden in dem Papstbrief teilweise aufgegriffen, teilweise entkräftet. Die anstehenden Herausforderungen könnten nicht ignoriert oder verschleiert werden, schreibt Franziskus. "Man muss sich ihnen stellen, wobei darauf zu achten ist, dass wir uns nicht in ihnen verstricken und den Weitblick verlieren, der Horizont sich dabei begrenzt und die Wirklichkeit zerbröckelt."