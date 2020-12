Post-Brexit-Verhandlungen: Letzter Streitpunkt Fischerei

Elf Monate sind seit dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union vergangen, elf Tage bleiben noch, bis der frühere Mitgliedstaat aus der Zollunion und dem Binnenmarkt ausscheidet. Ob zum Jahreswechsel ein Abkommen die künftigen Handelsbeziehungen regeln wird, oder der sogenannte "harte Brexit" bevorsteht, ist weiter unklar. Denn die Gespräche zwischen den Brexit-Unterhändlern dauern an – letzter, entscheidender Knackpunkt: die Fischerei.

Barnier: Eigene Gesetze für eigene Kontrolle der Gewässer

EU-Chefunterhändler Michel Barnier sieht die Verhandlungen am "entscheidenden Moment" angekommen. Die EU wolle ein faires und ausgewogenes Abkommen, das die gegenseitigen Interessen einbezieht. Das solle auch für die Zeit nach dem Austritt gelten, signalisierte Barnier: "Wir sollten beide handeln können, wenn unsere Interessen auf dem Spiel stehen." Im Hinblick auf das noch ungeklärte Thema, die Fangrechte von EU-Fischern in britischen Gewässern, müssten beide Seiten eigene Gesetze erlassen und die eigenen Gewässer kontrollieren können.

Regierungskreise: Ohne Entgegenkommen scheitern Gespräche

Doch an diesem Punkt sind die Verhandlungen festgefahren. Sollte sich die EU nicht auf Großbritannien zubewegen, würden die Gespräche scheitern – so zitierten mehrere britische Medien am Sonntag übereinstimmend die Regierung in London. Und laut der Deutschen Presse-Agentur habe Großbritannien bereits ein Kompromissangebot der Europäischen Union zurückgewiesen. Die Küstenstaaten der EU – allen voran Frankreich – seien jedoch auch nicht bereit, über dieses Angebot noch weiter hinaus zu gehen.

Frist des Europaparlaments verstreicht ohne Wirkung

Zu dem Konflikt der beiden Verhandlungsparteien mischt sich heute noch ein weiterer. Nachdem bereits etliche Fristen nicht eingehalten werden konnten – die ersten gehen bis in den Oktober zurück – gab das Europaparlament am Anfang der Woche bekannt: ein mögliches Abkommen wolle man nur dann ratifizieren, wenn dieses bis Sonntag vorgelegt wird. Selbst dann stünden den Abgeordneten arbeitsreiche Feiertage bevor.

Erwartet wird ein rund 700 Seiten starkes Vertragsdokument, das in die 24 Amtssprachen der EU übersetzt und anschließend juristisch geprüft werden muss. All das muss bis zum 28. Dezember erfolgt sein, diesen Tag hat das Parlament für eine Abstimmung vorgemerkt. Viele Abgeordnete fühlen sich und die Rolle des hohen Hauses dabei nicht ausreichend respektiert. Im Falle einer späten Einigung bliebe nur eine gute Woche, um das Handelsabkommen inhaltlich zu studieren. Die Entscheidung, dem Vertrag zuzustimmen, könne in einer so kurzen Zeitspanne kaum seriös getroffen werden, so die Kritik auch von bayerischen Parlamentariern.

Vorbereitungen auf No-Deal-Brexit gehen weiter

So lange über eine mögliche Einigung nur spekuliert werden kann, bereiten sich beide Seiten weiter auf den Austritt ohne Abkommen vor. Am Freitag hatte das Europaparlament Notfallmaßnahmen zugestimmt, die vorübergehend den Land- und Flugverkehr, sowie die Fischerei regeln sollen.

Vergleichbare Schritte braucht es aber auch von Großbritannien. Dort wurde die Vorbereitung auf den No-Deal-Brexit zuletzt heftig kritisiert. "Zu spät" seien Entscheidungen getroffen worden, heißt es in einem Bericht, der am Samstag veröffentlicht wurde. Außerdem sei die Kommunikation mit den Unternehmen "bestenfalls lückenhaft".

Ohne den geordneten Austritt aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion würden ab 1. Januar die Vorgaben der Welthandelsorganisation (WTO) den Warenverkehr zwischen Großbritannien und der Staatengemeinschaft regeln. Die Erhebung von Zöllen, Handelsbeschränkungen und Probleme in den Lieferketten wären die Folge. Kurzum: es droht Chaos an den britischen Grenzen zur EU – zusätzlich zu den heute beschlossenen Reisebeschränkungen, bedingt durch die Entwicklungen in der Corona-Pandemie.