Portugal: Regierungspartei verpasst absolute Mehrheit

Die regierende "Aliança Democrática" (AD) von Ministerpräsident Luis Filipe Montenegro hat die vorgezogene Parlamentswahl in Portugal vorläufigen Ergebnissen zufolge gewonnen. Nach Auszählung von rund 98 Prozent der Stimmen kam das konservative Bündnis auf gut 33 Prozent der Stimmen. Die absolute Mehrheit der Parlamentssitze verpasste die AD jedoch deutlich. Damit droht Portugal erneut eine Minderheitsregierung. Es war die dritte Parlamentswahl in drei Jahren.

Portugal droht erneut politische Instabilität

Nach der Auszählung fast aller Stimmen käme die Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Montenegro auf 89 Parlamentssitze – und läge damit unter den für eine absolute Mehrheit erforderlichen 116 Sitzen. Am frühen Montagmorgen stand nur die Vergabe von vier Sitzen in dem 230 Abgeordnete zählenden Parlament noch aus. Die Auszählung der im Ausland abgegebenen Stimmen dauerte derweil noch an, mit dem Ergebnis wird in den kommenden Tagen gerechnet. Mit dem Wahlergebnis könnte die politische Instabilität in dem Nato- und EU-Mitgliedsland noch zunehmen.

Regierungschef Montenegro zeigte sich dennoch zuversichtlich. "Das Volk will diese Regierung und diesen Ministerpräsidenten", sagte er nach der Bekanntgabe der Ergebnisse vor seinen jubelnden Anhängern.

Rechtspopulistische Partei erzielt "historisches Ergebnis"

Geprägt war die Wahl vor allem vom hohen Zuspruch für die rechtspopulistische Partei Chega ("Es reicht"). Nur sechs Jahre nach deren Gründung avancierte die Partei zur zweitstärksten Kraft in der Lissabonner "Assembleia da República". Auf sie entfielen den offiziellen Ergebnissen zufolge 22,6 Prozent der Stimmen – die Partei von Parteichef André Ventura erreichte damit erstmals die Schwelle von 20 Prozent. Portugiesische Medien sprechen von einem "historischen Ergebnis", von "Desaster" und "Ungewissheit". Der TV-Sender CMTV sieht eine "existenzielle Bedrohung" für die Traditionsparteien, die Zeitung "El País" aus dem Nachbarland Spanien sogar eine "Revolution".

Nur unwesentlich mehr Stimmen als auf Chega entfielen auf die Sozialistische Partei (PS). Die früher in Portugal regierenden Sozialisten erzielten mit 23,4 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis seit Jahrzehnten. Beide Parteien können nun mit jeweils 58 Sitzen rechnen.

Anführer der Sozialisten kündigt Rücktritt an

Während der Chef der oppositionellen Sozialisten, Pedro Nuno Santos, am Montag seinen Rücktritt ankündigte, zeigte sich Chega-Chef Ventura siegesgewiss, dass seine Partei auch die noch ausstehenden vier Parlamentssitze erringen werde. "Nichts wird mehr so sein wie früher", sagte er vor seinen begeisterten Anhängern unter Zurufen wie "Portugal gehört uns und wird es immer sein".

Die Menschen in Portugal wählten am Sonntag bereits zum dritten Mal in drei Jahren eine neue Volksvertretung. Die Neuwahl war notwendig geworden, nachdem Regierungschef Montenegro im März eine Vertrauensabstimmung verloren hatte. Ihm war vorgeworfen worden, dass sein Familienunternehmen von Regierungsaufträgen profitiert habe.