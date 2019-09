Netanjahu - auf Augenhöhe mit den Mächtigen

Zu gerne sucht der israelische Premierminister den Kontakt zu den Mächtigen dieser Welt. Erst vor wenigen Tagen traf Benjamin Netanjahu - mitten im israelischen Wahlkampf - den russischen Präsidenten Putin. Und Netanjahu ließ seine potentiellen Wähler wissen, wie wichtig er und seine politischen Freundschaften für Israel doch sind.

"Unsere Beziehung hat unnötige und gefährliche Spannungen unserer Armeen verhindert", sagte Netanjahu neben Putin. Von ganzem Herzen sage ich, dass diese Zusammenarbeit eine fundamentale Komponente für die Stabilität der Region ist."

Netanjahus politische Karriere begann als UN-Botschafter

Netanjahu fühlte sich schon immer wohl in der Welt von Diplomatie und Außenpolitik. In den 80-er-Jahren war er Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York. Es war der Beginn seiner politischen Karriere. Eine lange Karriere. Seit Juli ist Netanjahu der israelische Premierminister mit der insgesamt längsten Amtszeit in der Geschichte des Landes. Der israelische Journalist Amit Segal vom Fernsehkanal 12 beobachtet Netanjahu seit Jahren.

"Netanjahu ist davon überzeugt, dass er Israel ist. Dass er der einzige Anführer ist, der Israel zu einer kleinen Großmacht macht. Er ist davon überzeugt, dass er für Unterstützung für Israel sorgt, weil er in den USA so beliebt ist. Dass er die öffentliche Meinung dort beeinflussen kann. Seine Konkurrenten, so sieht es Netanjahu, würden Israel zu einer abhängigen, kleinen Provinz machen, die von den USA kontrolliert wird." Amit Segal, Journalist beim Fernsehkanal 12

Rückendeckung trotz Korruptionsvorwürfen

Netanjahu ist 69 Jahre alt. Geht es nach ihm, hat er Israel das beste Jahrzehnt seiner Geschichte beschert. In der Wirtschaft. Und vor allem: Beim Thema Sicherheit. Viele Israelis sehen es genauso. Und das führt zu einer recht außergewöhnlichen Situation: Netanjahu könnte schon bald in gleich mehreren Korruptionsfällen angeklagt werden. Trotzdem hat er weiterhin Rückhalt. Von Parteikollegen, möglichen Koalitionspartnern und vielen Wählerinnen und Wählern.

Netanjahu soll teure Geschenke von Geschäftsleuten angenommen und denen dafür Gefallen getan haben. In einem anderen Fall soll er versucht haben, die Berichterstattung einer großen Tageszeitung zu beeinflussen. Netanjahu weist die Vorwürfe zurück. Spricht von einer Hetzjagd gegen ihn und seine Familie.

"Es gibt eine sehr breite Koalition, die mich stürzen möchte", sagte er kürzlich im israelischen Radio. "Auch Benny Gantz und Yair Lapid wollen mich stürzen. Und die Mehrheit der Medien. Die arbeiten Tag und Nacht an diesem Ziel. Die Medien sind regelrecht rekrutiert, richtig sowjetisch." Auch die Justiz und die Polizei griff Netanjahu verbal an. Und das als Premierminister.

Staatsmann und Populist

"Die Frage ist: Wer ist der echte Benjamin Netanjahu?", sagt Journalist Segal. "Ich glaube es gibt zwei Netanjahus. Den Staatsmann Netanjahu, der das oberste Gericht respektiert, den konservativen Anführer. Und dann gibt es Bibi, den Populisten, der versteht, wie groß die Vorbehalte seiner Wähler gegenüber den Eliten sind. Den Medien, den obersten Richtern, den Akademikern."

Netanjahu spaltet Israel

Israel ist gespalten. Es gibt Netanjahus Anhänger, die ihm sogar mögliche Korruption verzeihen würden. Und seine Gegner, die ihn "Crime Minister" nennen, einen Premierminister des Verbrechens. Netanjahu will die Wahl unbedingt gewinnen. Seine Parteikollegen und Koalitionspartner könnten ihm dann Immunität verschaffen. Netanjahu, so sieht es Segal, glaube, dass er für Israel unverzichtbar sei.

"Deshalb wird Netanjahu niemals zurücktreten. Niemals. Außer er wird dazu gezwungen." Amit Segal, Journalist beim Fernsehkanal 12