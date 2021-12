Porträt: Ekin Deligöz - Staatssekretärin im Familienministerium

Das Foto auf der Internetseite zeigt eine Frau im Trachtenjanker vor einem schwäbischen Fachwerkhaus. Was auch sonst? Ekin Deligöz ist schließlich Deutsche, hat einen der deutschesten Berufe erlernt, die es gibt: Verwaltungswissenschaftlerin.

Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder und sitzt seit über 20 Jahren im Deutschen Bundestag. Dort kümmert sie sich unter anderem um Kinder- und Familienpolitik. Dass die grüne Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Neu-Ulm/Günzburg nun Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium wird, scheint eine logische Folge.

In der Türkei geboren, in Deutschland Karriere gemacht

Der Weg vom türkischen Tokat bis in die Führungsebene eines Bundesministeriums war für Deligöz nicht vorgezeichnet. Sie ist 1971 in der Türkei geboren und kommt erst als Grundschulkind nach Deutschland. Mit 25 Jahren erhält sie die deutsche Staatsbürgerschaft, mit 27 zieht sie in den Deutschen Bundestag ein.

Jahrelang engagiert sie sich in der Kinder- und Familienpolitik. Seit zwei Wahlperioden ist sie auch Mitglied im Haushaltsausschuss. Ekin Deligöz kann Etatentwürfe auseinandernehmen, erscheinen ihr Projekte von Ministerien zu teuer, kann sie die Schwachstellen in Zahlen benennen.

Kinderrechte als zentrales Anliegen

Die Rechte von Kindern stehen auch nebenberuflich bei Ekin Deligöz von Anfang an im Mittelpunkt. Für ihr Engagement bei Unicef und beim Kinderschutzbund sowie beim Verein "Gegen Vergessen, für Demokratie" erhält Deligöz 2020 von Landtagspräsidentin Ilse Aigner die Bayerische Verfassungsmedaille. Diese Auszeichnung wird viel seltener verliehen als beispielsweise der Bayerische Verdienstorden.

Ekin Deligöz kämpft seit langem für die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz. Als parlamentarische Staatssekretärin im Familienministerium – angeführt von der grünen Ministerin Anne Spiegel - kann sie den Gesetzentwurf nun wesentlich mitgestalten.