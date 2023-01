Pornoland Deutschland: Von Süchtigen und Profiteuren

Früher lagen die Heftchen unter der Ladentheke, später standen die Filme in der "Schmuddelecke" der Videotheken – heute braucht es nur wenige Klicks, um auf einer Pornoseite zu landen: Pornografie erfährt im Internet eine grenzenlose, bislang nie dagewesene Freiheit. Verlässliche Zahlen gibt es nicht. Doch der Markt an Akteuren ist riesig und wächst stetig. Das liegt auch an der letzten großen Entwicklung: der Amateurpornografie.

Im Fokus dieses neuen Trends stehen Frauen, die sich dazu entschieden haben, als sogenannte "Camgirls" den Voyeurismus der Männer im Netz zu befriedigen – quasi selbständig. Über 50.000 Amateurdarstellerinnen gibt es in Deutschland alleine bei der Marktführer-Plattform. Das Geschäftsmodell ist einfach: Die Frauen agieren vor einer Webkamera, schreiben Nachrichten mit ihren Kunden, kommen deren Wünschen nach – dabei kostet jede Nachricht Geld und jede Minute vor der Cam ebenso.

Neben Chats und Webcams sind in der Szene auch Videos ein wichtiger Teil des Geschäfts – und auch hier arbeiten mittlerweile immer weniger Profis. Die Amateurdarstellerinnen sind die Stars der Szene. Sie suchen sich häufig online die Männer, die gemeinsam mit ihnen Pornovideos drehen. Der Deal: Der Mann muss für den Sex nichts bezahlen, die Frau darf im Gegenzug den Film unbegrenzt kommerziell verwerten. Dadurch steigen die monatlichen Einkünfte der Frauen schnell.

Pornoplattformen – ein rechtsfreier Raum

Doch es gibt auch Menschen, deren Bildmaterial ohne Einwilligung auf Pornoportalen landet - weil andere es illegal hacken und hochladen. Da Online-Pornografie kaum reguliert wird, sind Pornoplattformen diesbezüglich ein nahezu rechtsfreier Raum. Die Plattformen entscheiden selbst, was sie hochladen lassen - und die meisten von ihnen erlauben nach wie vor anonyme Uploads.

Nur vor expliziter Kinderpornographie schrecken die meisten Plattformen zurück, weil es dafür einen internationalen Konsens für umfassende Strafen gibt. Im Erwachsenenbereich sieht das anders aus: Ein Verbot gibt es lediglich bezogen auf den Strafbestand der Gewaltpornografie. "Und es ist auch nur verboten, es herzustellen, um es zu verbreiten. Es gibt kein absolutes Herstellungsverbot, es gibt keine Besitzverbote", erklärt die Rechtsexpertin Anja Schmidt bei DokThema. Hier sei der Gesetzgeber gefragt.

Pornokonsum im Kindesalter

Doch auch um die Kinder zu schützen, muss im Gesetz deutlich nachgeschärft werden: Heute kann jedes Kind durch einen Klick gratis an Millionen von Pornos gelangen. Unzensiert. Und im Lauf der Jahre häufig auch unkontrolliert, wie der Direktor der Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen, Tobias Schmid, weiß: "Früher hatte man sozusagen seinen PC zu Hause. Da gab es noch die Eltern, die intervenieren konnten. Inzwischen ist es so, dass jeder Zehnjährige mit seinem Smartphone auf dem Schulhof rumläuft. Es findet keine Zwischenkontrolle mehr statt."

Den ersten Kontakt zur Pornografie haben Kinder in Deutschland durchschnittlich mit elf Jahren. Mit durchschnittlich 17 Jahren kommt es zum ersten Geschlechtsverkehr. Sechs Jahre, in denen auch Pornos die Vorstellung von Sexualität prägen.

Experte: Erwartungen Jugendlicher an Pornos orientiert

"Viele der Jugendlichen denken, dass das, was sie in den Pornos sehen, auch tatsächlich in der Realität passiert. Und dass die Vorstellung davon, wie läuft mein eigenes sexuelles Erleben ab, dass das dann auch wie in einem Porno ablaufen wird", weiß Sebastian Buss von der PornoAufklärungsInitiative Deutschland (PAID). Er geht in Schulen, um über den richtigen Umgang mit Pornografie aufzuklären.

Pornokonsum senkt Hemmschwellen

Was ihm auffällt: Gerade junge Mädchen sind unsicher, ob sie ihrem Freund in der Sexualität Grenzen setzen dürfen. "Was wir erleben, sind eigentlich sexuelle Übergriffe am laufenden Band. Was die Mädels schon gar nicht mehr als sexuellen Übergriff wahrnehmen. Dass man ihnen Pornobilder in der Klasse oder Ähnliches zeigt", berichtet der Experte und erläutert: "Das empfindet man heute gar nicht mehr als sexuelle Belästigung, weil es so viele Grenzverletzungen schon gab, dass es ein normales Empfinden dafür meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr gibt."

Kein grenzübergreifender Jugendschutz

Doch warum können Minderjährige überhaupt auf pornografische Internetseiten zugreifen? Das liegt daran, dass viele Server nicht in Deutschland oder Europa liegen, sondern auf irgendwelchen Inseln – und so nicht greifbar sind. Selbst gerichtliche Entscheidungen in Deutschland können mit simplen Tricks im Ausland umgangen werden. "Es ist tatsächlich so, dass sich der Jugendschutz schlechter grenzüberschreitend vollziehen lässt als das Strafrecht, weil es die entsprechenden Abkommen nicht gibt. Vielleicht, weil man es früher nicht gebraucht hat. Aber die Fälle machen deutlich, dass der Gesetzgeber hier nachschärfen müsste", beobachtet Medienexperte Tobias Schmid.

Wie der Zugang zu Pornos kontrolliert werden könnte

Schmid fordert eine bessere Altersverifikation beispielsweise durch biometrische Gesichts-Erkennung oder auch durch Nachweise mit Hilfe von Personalausweisen, damit gewährleistet ist, dass kein Kind unter 18 auf pornographisches Material im Internet zugreifen kann. Die EU müsste sich auf ein gemeinsames Vorgehen gegen die rechtswidrige Praxis der Anbieter und auf einen besseren europäischen Jugendschutz einigen - ein langwieriger Weg. Und: Die Nichtbeachtung müsste härter sanktioniert werden. Denn wenn finanzielle Einbußen drohen, würden die Anbieter vermutlich mit großer Wahrscheinlichkeit reagieren – schätzt zumindest Schmid.

So viele Menschen gelten als "pornosüchtig"

Ein immer größer werdender Teil der Jugend wächst also mit einem verzerrten Bild von Sexualität auf. Schon heute hat der Konsum von Pornografie fatale Folgen für Menschen im Erwachsenenalter. "Nach den neusten Zahlen gehen wir heute davon aus, dass etwa 500.000 bis 800.000 Männer in Deutschland von der Pornografie-Nutzungsstörung betroffen sind", erklärt Professor Rudolf Stark, der an der Justus-Liebig-Universität in Gießen zu dem Thema forscht: "Umgangssprachlich wird das oft als 'Pornosucht' bezeichnet."

Noch vor ein paar Jahren war das Phänomen Pornosucht kaum bekannt. Erst 2019 hat die Weltgesundheitsorganisation WHO die Pornosucht als Krankheit anerkannt. Die Folgen der Krankheit für die Betroffenen: Sie bekommen aufgrund ihrer sexuellen Störung ihr Leben nicht mehr in den Griff.

Pornosucht und ihre fatalen Folgen

Pornosucht kann zu vielen Problemen führen, unter anderem in der Partnerschaft: Die Sexualität findet online statt – nicht selten in hoher Frequenz. Im direkten Kontakt in der Partnerschaft leiden Süchtige dann unter Erektionsstörungen, der reale Sex wird uninteressant. Häufig führen Süchtige in einer Beziehung ein Doppelleben: auf der einen Seite die Pornografie, auf der anderen die Partnerschaft.

Da der Pornokonsum das Leben bestimmt, leidet auch das Berufsleben, es entstehen finanzielle Probleme - oder juristische. Die Sexualtherapeutin Heike Melzer aus München weiß, dass es immer häufiger zu Strafdelikten kommt, weil oftmals auch Missbrauchsmaterial geschaut wird. Sie ist eine der wenigen Therapeutinnen in Deutschland, die sich mit Pornosucht auskennen. Und: Sie kann sich vor Klienten kaum noch retten. Staatliche Stellen, die kompetent unterstützen können, gibt es nicht. So kämpfen die meisten auf sich allein gestellt gegen die Sucht.

Sucht entwickelt sich im Jugendalter

Auf die Frage, wie Pornosucht ausgelöst wird, kommen Forscher Stark und Therapeutin Melzer auf einen gemeinsamen Nenner. Stark geht davon aus, dass bei der Pornographie-Nutzungsstörung, wie bei jeder anderen Sucht auch, Konditionierungsprozesse eine große Rolle spielen.

Konditioniert wird besonders in jungem Alter. "Ich habe wirklich alle Altersschichten in Therapie. Aber bei den Jugendlichen ist der Effekt in Richtung Suchtentwicklung größer. Das wissen wir: Alkoholsüchte werden in der Pubertät gelegt. Oder die Dealer stehen vor den Schulen - nicht ohne Grund", sagt Melzer.

Pornosucht als Teufelskreis

Pornosucht bedeutet in der Regel das Gefangensein in einem Teufelskreis aus Scham, Schuld, Angst und Vereinsamung. Der Weg aus diesem Dilemma ist hart für die Betroffenen, wie bei jeder anderen Sucht auch. Ein erster Schritt: Der Teufelskreis muss durchbrochen werden. Denn bis die Präventionsmaßnahmen greifen, wird es voraussichtlich noch länger dauern. Derzeit gibt es noch zu viele Versäumnisse - bei den Plattformen, vielen Eltern, den meisten Schulen - und in der Politik.