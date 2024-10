Populismus und Extremismus: "Karlsruhe hat keine Kavallerie"

Die politische Rhetorik wird seit Jahren zunehmend krasser: Der Populismus scheint auf dem Vormarsch zu sein. Was erstmal schockt, kann bald schon nur noch mit krasseren Ausführungen getoppt werden - das hat spätestens der ehemalige US-Präsident Donald Trump gezeigt. Doch auch in Europa scheinen populistische Thesen mehr und mehr Anklang zu finden. Wird damit bald auch bei uns unsagbares wieder sagbar? Und was passiert mit einem Land, wenn Populisten erstmal an der Macht sind? Possoch klärt!