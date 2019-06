Pompeo macht Iran für Angriffe auf Schiffe verantwortlich

US-Außenminister Mike Pompeo hat dem Iran die Verantwortung für die mutmaßlichen Angriffe auf zwei Tanker im Golf von Oman zugewiesen. "Es ist die Einschätzung der USA, dass die Islamische Republik für die Angriffe verantwortlich ist", sagte Pompeo in Washington in einem Kurzauftritt vor Kameras.

Pompeo: Angriffe nicht hinnehmbar

Auf Twitter schrieb Pompeo, die Angriffe seien eine Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit und eine "nicht hinnehmbare Eskalation der Spannung durch den Iran". Am Donnerstagnachmittag wollte sich der UN-Sicherheitsrat in New York mit dem Vorfall befassen. Mehrere Diplomaten bestätigten, dass die USA die Gespräche hinter verschlossenen Türen beantragt haben.