Polizistin suchte Brieffreundschaft zu Halle-Attentäter

Eine Polizistin aus Sachsen-Anhalt ist wegen ihrer Nähe zu dem inhaftierten Synagogen-Attentäter von Halle beurlaubt worden. Die Frau, die im Revier in Bitterfeld Dienst getan haben soll, hat Berichten der "Mitteldeutschen Zeitung" sowie der "Süddeutschen Zeitung", des NDR und des WDR zufolge in ihren Briefen Verständnis für den Attentäter und Antisemiten Stephan B. geäußert. Er hatte am 9. Oktober 2019 schwer bewaffnet versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen. Als dies scheiterte, erschoss er zwei Passanten und verletzte weitere.

Briefe unter falschem Namen

Die Anfang-20-Jährige soll mehr als zehn Schreiben an den Attentäter gerichtet haben, wobei sie offenbar einen falschen Namen und eine falsche Adresse verwendete. In den Briefen soll sie romantische Gefühle gegenüber dem Attentäter ausgedrückt und eine Neigung zu rechtsextremen Verschwörungstheorien offenbart haben.

Positive Äußerungen über den Täter

Die Briefe an den zu lebenslanger Haft verurteilten B. wurden den Angaben zufolge bei Durchsuchungen der Zelle des Mannes gefunden. Die Frau soll im Sommer gegenüber Kollegen die Tat von Stephan B. relativiert und sich positiv über den Attentäter geäußert haben. Diese hätten daraufhin ihre Vorgesetzten informiert.

Beamtin offenbar suspendiert

Das Innenministerium von Sachsen-Anhalt hat sich zu dem Vorgang bisher noch nicht geäußert, den Medienberichten zufolge wurde die Beamtin aber vom Dienst suspendiert.