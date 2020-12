Polizisten-Wünsche an Merkel: klare Corona-Regeln

Wenn Bund und Länder neue Anti-Corona-Regeln erlassen, ist die Polizei gefordert, die Einhaltung dieser Regeln durchzusetzen. Keine leichte Aufgabe – diese Botschaft war nach dem anderthalb Stunden langen Gespräch angekommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel wollte von den zwölf zugeschalteten Polizistinnen und Polizisten wissen, wie sich ihre Arbeit mit der Corona-Pandemie verändert hat. Zuvor hatte sich die Bundeskanzlerin auf diesem Weg mit Auszubildenden und mit Menschen aus dem Bereich Pflege ausgetauscht.

Rechtssicherer Handlungsraum fehlt oft

Die Polizeioberrätin Gerke Stüven aus dem niedersächsischen Wildeshausen sagte, es sei schwierig, mit Appellen und Empfehlungen zu arbeiten. Oft fehlten die entsprechenden Gesetze und Verordnungen, die ein Polizist brauche – etwa, wenn er ein Grundstück betreten will. Stüven sagte, "wenn irgendwas schief läuft - wir werden angerufen, 110. Wir müssen anfahren, und wenn Dinge dann nur Empfehlungscharakter haben, sind wir nicht berechtigt, Grundstücke zu betreten oder andere Maßnahmen zu ergreifen".

Immer neue Regeln sorgen für Unsicherheit

Die Runde war sich auch einig, dass immer neue Regeln die Menschen verwirren. Selbst wer sich an die Vorgaben halten wollen, stoße nach der x-ten Veränderung an Grenzen. Merkel warb um Verständnis, dass die Politik manchmal nur Richtwerte ausgebe und dazu sage: "Macht jetzt nicht die große Party!" Aber sie nehme diese Bedenken auf, nach dem Motto "Je präziser, umso besser für Ihre Arbeit."

Masken-Atteste: echt oder nicht?

Auch das Thema "Gefälligkeitsatteste" für Masken-Verweigerer will Merkel angehen. Das verspracht sie einer Polizistin aus dem fränkischen Pegnitz, der immer wieder solche Atteste hingehalten werden. Im Einsatz, so erzählt die junge Frau, sei es schwierig, Echtheit und Glaubwürdigkeit zu erkennen. "Es gibt zwar Handlungsleitfäden, aber die sind meist nicht abschließend, sondern eher recht schwammig."

Polizisten wollen Corona-Tests

Einig war sich die Runde, dass es mehr Testmöglichkeiten für Einsatzkräfte geben müsse. Eine Polizeikommissarin aus Göttingen sagte, im Dienst komme man oft sehr nah an Menschen heran und da könne sie sich nicht immer vor Ansteckung schützen. "Bei Widerstand kann einem die Maske heruntergerissen werden oder Ähnliches" – und dann müsse sie erst mal abwarten, ob Symptome kommen, dann zum Arzt gehen und einen Test machen. Merkel räumte ein, man habe zuerst den Pflegebereich im Blick. Aber gleich danach kämen all jene, die die Infrastruktur sichern - also auch die Polizei.

Immer mehr gewaltbereite Demonstranten

Die Runde sprach auch mehrmals über die Polizeieinsätze bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen. Ein Berliner Polizist sagte, die Bandbreite bei den Teilnehmern von Demonstrationen wie der Mitte November in der Hauptstadt sei groß: da sei alles dabei, von Demonstranten, mit denen man sehr vernünftig reden könne bis hin zu Personen, die keine "Bereitschaft haben, mit uns zu sprechen oder ganz gezielt die Gewalt in solchen Situationen suchen."

Bewertung von Polizeitaktik

Auch für die Nachbereitung von solchen Einsätzen – ob in den Medien oder auch durch Politiker – hatten die Polizisten noch ein Anliegen an die Bundeskanzlerin: Mehr Rückendeckung. Ein Beamter aus Bochum fand, dass die Einsatztaktik manchmal vorschnell kritisiert wird. Merkel pflichtete ihm bei: Man müsse vorsichtig sein damit, Polizeieinsätze aus der Ferne zu kommentieren. Auf der anderen Seite gebe es aber eben auch die Sorge mancher Bürger, dass dem Staat die Dinge entgleiten. Merkels Appell: "In dieser angespannten Lage müssen wir sehr pfleglich miteinander umgehen".