Polizist bei Messerangriff in Brüssel getötet - Terrorverdacht

Bei einer Messerattacke ist ein Polizist in Brüssel getötet worden. Auf ihn und einen zweiten Beamten sei ein Mann am Abend in der Nähe eines Bahnhofs losgegangen, teilte die belgische Polizei mit. Die Anti-Terrorstaatsanwaltschaft ermittelt.