Polizeiliche Kriminalstatistik: Mehr Straftaten und mehr Gewalt

Die Polizeibehörden von Bund und Ländern haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Straftaten registriert als in den Jahren zuvor. Damit kehrt sich der positive Trend der zurückliegenden Jahre um. Das zeigt die neue polizeilichen Kriminalitätsstatistik (PKS), die in Berlin von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vorgestellt wurde.

Nachdem die Zahl der Straftaten in den fünf Jahren zuvor jeweils niedriger gewesen war als im Vorjahr, stieg sie im Jahr 2022 um 11,5 Prozent auf bundesweit rund 5,63 Millionen Fälle an. Die Aufklärungsquote sank im gleichen Zeitraum um 1,4 Prozentpunkte auf 57,3 Prozent.

Mehr Straftaten nach dem Ende der Beschränkungen

Das Bundesinnenministerium nannte als eine Erklärung für die höheren Zahlen die Folgen der Pandemie. Dies zeigt sich demnach neben der Entwicklung bei Diebstahlstaten (diese nahmen um 20 Prozent oder rund 297.000 auf gut 1,78 Millionen zu) etwa auch bei Raub und Körperverletzungen. Die Zahl der Raubdelikte stieg im Jahresvergleich um rund 27 Prozent auf rund 38.000, die Zahl der Fälle von gefährlicher und schwerer Körperverletzung erhöhte sich parallel um etwa 18 Prozent auf fast 145.00. Dies hänge mutmaßlich mit der "Rückkehr ins normale öffentliche Leben" zusammen, erklärte das Ministerium. Es gebe wieder mehr "Tatgelegenheiten".

Die Zunahme bei den Eigentumsdelikten spiegelt die Corona-Realität wider: Die Menschen in Deutschland hatten in den Jahren 2020 und 2021 mehr Zeit als sonst in der heimischen Wohnung verbracht. Dadurch gab es weniger Tatgelegenheiten für Taschendiebe und Einbrecher.

Die Zahl der Fälle von Wirtschaftskriminalität, zu der unter anderem auch Subventionsbetrug etwa im Zusammenhang mit unrechtmäßiger Beantragung von staatlichen Corona-Hilfen gehört, stieg im Jahresvergleich um fast 43 Prozent oder rund 22.000 auf etwa 73.100.

Mehr Kinderpornografie - aber auch mehr Kinder als Täter

Auch die Zahl der angezeigten Straftaten im Zusammenhang mit Kinderpornografie ist erneut gestiegen. Im vergangenen Jahr waren es rund 54.188 Fälle, ein Plus von fast acht Prozent. Es sei "entsetzlich", dass sich solche Taten "tagtäglich" ereigneten, sagte Innenministerin Faeser. Der Schutz der Opfer und der Kampf gegen die Täternetzwerke habe "höchste Priorität". Faeser kündigte weitere Maßnahmen auf europäischer Ebene an. So sollten Onlineplattformen verpflichtet werden, im Kampf gegen die Verbreitung von Missbrauchsbildern zu kooperieren.

Auffällig ist, dass der Anteil der minderjährigen Tatverdächtigen bei der "Verbreitung pornografischer Schriften" mit rund 41 Prozent sehr hoch ist. Hier spielt nach Einschätzung des Bundeskriminalamtes der Trend eine Rolle, dass Kinder und Jugendliche oft ohne zu wissen, dass dies strafbar ist, in Gruppenchats bei WhatsApp, Instagram, Snapchat oder auf anderen Kanälen unangemessene Bilder teilen.

Kriminalstatistik als Weckruf oder nur Folgen der Corona-Zeit

Die Daten für 2022 zeigten, dass die Arbeit für die deutschen Sicherheitsbehörden gewaltig gestiegen sei, sagte der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke. Angesichts von Personallücken, Ausstattungsdefiziten und einer immer noch sehr schleppend verlaufenden digitalen Vernetzung bestehe dringender Handlungsbedarf.

Der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, betonte dagegen, ein Vergleich der Fallzahlen für 2022 mit denen der beiden Vorjahre sei aufgrund der Auswirkungen der Pandemie "nur bedingt" aussagekräftig. Insgesamt sei das Kriminalitätsniveau im vergangenen Jahr "vergleichbar" mit dem des letzten Vor-Corona-Jahres 2019, so Münch.

Die polizeilichen Kriminalitätsstatistik ist eine Ausgangsstatistik. Das bedeutet, in ihr werden nur jene Fälle erfasst, welche die Polizei im jeweiligen Jahr nach Ende der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft übergab. Die PKS basiert auf den von den Landeskriminalämtern an das BKA gemeldeten Fallzahlen. Bestimmte Deliktsgruppen fließen allerdings nicht mit ein, so werden Staatsschutzdelikte in einer gesonderten Statistik erfasst. Auch Verkehrsdelikte werden größtenteils nicht darin aufgenommen. Gleiches gilt für Steuer- und Finanzdelikte, die nicht von der Polizei bearbeitet werden.