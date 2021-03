Polizeigewerkschaft fordert Helmpflicht für E-Biker

Laut Bundesanstalt für Straßenwesen tragen deutschlandweit nur rund 23 Prozent der Radler einen Helm. Das Fahren ohne Helm aber sei gefährlich, sagt Verkehrsexperte Marco Schäler von der Deutschen Polizeigewerkschaft. Besonders gelte das für Pedelecs, also für Bikes mit kleinem E-Motor als Tret-Hilfe, die bis zu 25 Km/h schnell fahren.

Polizeigewerkschaft befürwortet Helmpflicht

Tatsächlich sind die tödlichen Unfälle bei Pedelecs im letzten Jahr im Vergleich zum Vorjahr um knapp 20 Prozent gestiegen. Und: Die E-Bike-Branche boomt, alleine letztes Jahr wurden knapp zwei Millionen Elektro-Räder verkauft.

Deshalb fordert die Deutsche Polizeigewerkschaft, die veränderten Verhältnisse anzuerkennen und eine gesetzliche Helmpflicht bei Pedelecs einzuführen: Man müsse berücksichtigen, dass Pedelecs ganz andere Fahr-Eigenschaften hätten als ein Fahrrad - also eine andere Beschleunigung und einen anderen Bremsweg. Eigentlich, argumentiert Polizeigewerkschaftler Marco Schäler, seien sie näher an einem zweirädrigen Kraftfahrzeug als an einem Fahrrad.

Verkehrsexperte: Ja zum Helm - Nein zu staatlichem Zwang

Dass Pedelecs in ihren Fahreigenschaften eigentlich Kraftfahrzeuge und keine Fahrräder sind, dass sie deshalb auch gefährlicher sind, weil gerade ältere Menschen das schnelle Anfahren oder das Fahrverhalten in engen Kurven unterschätzten - das bestätigt auch Jörg Kubitzki, Verkehrssicherheits-Experte beim "Allianz Zentrum für Technik". Die Wahrscheinlichkeit, als Pedelec-Fahrer getötet zu werden, sei dreimal höher als bei einem nicht-motorisierten Fahrrad.

Für eine Helm-Pflicht möchte er sich aber nicht aussprechen. Diese sei lediglich das letzte Mittel der Wahl, um E-Bike-Fahren sicherer zu machen.

ADFC: Helmpflicht hält vom Radeln ab

Ähnlich sieht das der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club, die größte Interessensvertretung der Radfahrer in Deutschland. Viel wichtiger als eine Pflicht zum Tragen eines Helmes sei es, die Straßennetze für Fahrradfahrer sicherer zu machen, sagt Bernadette-Julia Felsch, Vorsitzende des ADFC Bayern.

Was den Selbstschutz angeht, empfiehlt Felsch Fahr-Trainings für E-Bike-Neulinge ebenso wie das Helmtragen - vor allem bei Kindern, bei besonders schnellen sowie älteren Radlern. Eine Helmpflicht aber, gibt sie zu bedenken, würde dazu führen, dass weniger Menschen per Fahrrad unterwegs wären - Erfahrungen aus Ländern, wo die Helmpflicht eingeführt wurde, würden das belegen. Felsch: "Das ist schade, weil die positiven Effekte durch die aktive Bewegung dann nicht mehr zum Tragen kommen.“