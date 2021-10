Polizeigewerkschaft: Flüchtlingssituation wie 2015 droht

Seit einiger Zeit kommen aus dem autokratisch regierten Belarus vermehrt Flüchtlinge und Migranten aus dem Nahen Osten und Afrika nach Polen. Die EU geht davon aus, dass sich Machthaber Alexander Lukaschenko für EU-Sanktionen rächen will, in dem er gezielt Flüchtlinge in die EU schleust, was wiederum innenpolitische Konflikte auslöst.

Diese erreichen - mit den Flüchtlingen - nun nicht nur Polen, sondern auch Deutschland. Mittlerweile kommen über die polnische Grenze auch vermehrt Flüchtlinge in die Bundesrepublik. Das sorgt für Diskussionen. So sieht Heiko Teggatz, Chef der Bundespolizeigewerkschaft (DPoIG), etwa eine Flüchtlingssituation aufziehen, wie Deutschland sie 2015 erlebt hat. Damals kamen Hunderttausende Menschen über die Balkanroute nach Mitteleuropa.

Gewerkschaft fordert weitere Maßnahmen

Teggatz forderte daher am Freitag bei "Bild TV" die Politik angesichts der Flüchtlingszahlen an der polnischen Grenze zum Handeln auf. Er sprach in diesem Zusammenhang von bis zu 1.000 täglich ankommenden Flüchtlingen, die Deutsche Presse-Agentur DPA geht im Oktober eher von 150 bis 200 Menschen pro Tag aus.

Die Forderung des Gewerkschaftschefs angesichts der Situation lautet: "Das sind Alarmsignale, die darf man keine 14 Tage mehr vor sich herschieben." Andernfalls werde man einen "Kollaps erleben, wie wir ihn 2015 an der Südgrenze hatten". Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kündigte indes bereits in der vergangenen Woche - also vor der neuerlichen Forderung des Gewerkschaftschefs am Freitag - an, die Polizeikräfte an der deutsch-polnischen Grenze zu verstärken. Dabei brachte er auch Grenzkontrollen als Möglichkeit ins Spiel.

Bereits zwei Wochen zuvor hatte Teggatz' Gewerkschaft einen Brandbrief an Seehofer geschrieben, der jedoch bis heute unbeantwortet blieb. Darin hatten die Polizistenvertreter unter anderem Grenzkontrollen zu Polen, Sanktionen für Fluglinien mit denen Machthaber Lukaschenko zusammenarbeitet, um Flüchtlinge ins Land zu bringen und Unterstützung für Polen an der EU-Außengrenze gefordert.

Polen befestigt Grenze

Polens Parlament hat unterdessen bereits beschlossen, seine Außengrenze künftig stärker und dauerhaft zu befestigen. Mit entsprechenden Arbeiten an einem Stacheldrahtverhau von etwa 2,50 Metern Höhe, haben Soldaten der polnischen Armee bereits begonnen.