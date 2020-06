Polizeigewalt: Stadtrat von Minneapolis löst Polizeibehörde auf

Die Polizeiarbeit in der Stadt soll nach den Plänen der Politiker künftig durch eine andere Art von Gremium geregelt werden. Wie diese neue Instanz aussehen soll, darüber werde derzeit noch diskutiert, so Stadtratsvorsitzende Lisa Bender im CNN-Interview.

Polizeireformen auch in New York und anderen Städten geplant

Im Zuge der Proteste, die der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz vor zwei Wochen ausgelöst hat, wird der Ruf nach einer Reform des Polizeiwesens in den Vereinigten Staaten immer lauter. Mehrere US-Städte haben bereits entsprechende Reformen auf den Weg gebracht. Auch in New York kündigte Bürgermeister Bill de Blasio umfangreiche Veränderungen an: Unter anderem will de Blasio den Umgang mit den Disziplinarakten von Polizisten transparenter machen.

Gesetzesinitiative: Überprüfung der Regeln für Polizeigewalt im Einsatz

Afroamerikanische Parlamentarier der oppositionellen Demokraten wollen heute außerdem eine Gesetzesinitiative für eine stärkere landesweite Kontrolle der Polizeibehörden in den Kongress einbringen: Sie fordern außerdem eine Überprüfung der Polizeiausbildung und der Regeln zur Anwendung von Gewalt im Einsatz. Der Republikaner Chad Wolf, kommissarischer Minister für Innere Sicherheit, bestreitet allerdings, dass es im amerikanischen Polizeiwesen einen systemimmanenten Rassismus gebe. Justizminister Bill Barr sagte im Sender CBS, er sei gegen jede Gesetzesänderung, die den Schutz von Polizisten vor juristischer Verfolgung abschwäche.