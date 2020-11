Polizeigewalt in Frankreich: Ermittlungen gegen vier Beamte

Nach einem brutalen Angriff auf den dunkelhäutigen Musikproduzenten Michel Zecler in Paris sind jetzt Ermittlungsverfahren gegen vier Polizisten eingeleitet worden. Nach Informationen aus Justizkreisen kamen zwei von ihnen in Untersuchungshaft. Zwei weitere befinden sich demnach unter Justizaufsicht.

Ein Beamter der "vorsätzlichen Gewalt" beschuldigt

Am vergangenen Donnerstag wurde das Video einer Überwachungskamera veröffentlicht und sorgte landesweit für Entsetzen und Proteste. Es zeigt, wie mehrere Polizisten den Musikproduzenten Michel Zecler im Eingang seines Studios schlagen und treten. Zecler gab an, sie hätten ihn zudem rassistisch beleidigt. Die vier Beamten wurden daraufhin vorläufig vom Dienst suspendiert und in Gewahrsam genommen. Einer von ihnen wird beschuldigt, eine Tränengaskartusche in das Studio geworfen zu haben. Er wurde "vorsätzlicher Gewalt" beschuldigt.

Vorwurf Hausfriedensbruch und Dokumentenfälschung

Die vier Polizisten hatten zu Protokoll gegeben, der Produzent habe auf der Straße keine Mund-Nasen-Maske getragen und sei dann übergriffig geworden. Die Videobilder zeigen lediglich, wie die Polizisten den Produzenten ins Gesicht schlagen, ihn treten und mit dem Schlagstock traktieren. Drei der Beamten werden unter anderem Hausfriedensbruch und Dokumentenfälschung vorgeworfen. Dem vierten Beamten wird unter anderem Sachbeschädigung zur Last gelegt.

Innenminister Darmanin unter Druck

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin hatte die Entlassung der Polizisten gefordert, sollten sich die Vorwürfe bestätigen. Er sagte, sie hätten "die Uniform der Republik beschmutzt". Darmanin selbst soll sich nun unter wachsendem politischen Druck in der Nationalversammlung zu den Vorfällen äußern. Präsident Emmanuel Macron hatte die Gewalt als inakzeptabel verurteilt.

Beim Angriff auf den Musikproduzenten handelt es sich bereits um den zweiten Fall von Polizeigewalt, der in der vergangenen Woche in Frankreich für Proteste und massive Kritik gesorgt hat. Am vergangenen Montag etwa verbreiteten sich Videos einer brutalen Räumung eines provisorischen Zeltlagers von Migranten auf der Pariser Place der la République im Internet. Dazu laufen ebenfalls Untersuchungen.