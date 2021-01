Polizei warnt vor Betrug mit Corona-Impfstoff

Engpässe, verschobene Lieferungen, zu wenig Bestellungen – die Kritik am Impfstart in Deutschland reißt nicht ab. Zuletzt monierte auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek das Vorgehen der EU in Bezug auf die Beschaffung der Vakzine.

Bei vielen macht sich deswegen Unsicherheit breit: Wann werde ich meine Impfung bekommen? Diesen Umstand versuchen Kriminelle auszunutzen.

Die Polizei warnt nun vor einer neuen Betrugsvariante, bei der angebliche Corona-Vakzine verkauft werden. Der klare Rat der Behörden: "Egal ob an der Haustür, am Telefon oder im Internet, kaufen Sie keinen Impfstoff."

Covid-19 Impfstoff ist nicht frei verkäuflich

Der Grund, warum kein privater Anbieter einen Impfstoff gegen Corona anbieten kann: Die Vakzine sind nicht frei verkäuflich. Derzeit haben nur drei Stellen in Deutschland Zugriff auf den Impfstoff: die Impfzentren, die mobilen Teams zur Impfung in Alten- und Pflegeheimen sowie Krankenhäuser für die eigenständige Impfung des Personals. Erst zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr sei geplant, dass auch Hausärztinnen und Hausärzte eine Corona-Impfung in ihrer Praxis anbieten können.

Folglich handelt es sich bei allen im Internet, per Telefon oder an der Haustür angebotenen Impfstoffen um einen Betrugsversuch. Die Polizei bittet darum, derartige Vorfälle zu melden.

Um sich über die Corona-Impfungen zu informieren, empfiehlt die Polizei die Homepage der zuständigen Behörde – im Falle Bayerns die des Gesundheitsministeriums.