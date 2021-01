Polizei: Vier Tote bei Sturm auf US-Kapitol

Bei den Unruhen am US-Kapitol sind vier Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sei eine Frau, die von der Polizei des Kapitols angeschossen worden und später ihrer Verletzung erlegen sei, teilte der Polizeichef von Washington D.C., Robert Contee mit. Drei weitere Personen - eine Frau und zwei Männer - seien durch "medizinische Notfälle" gestorben.

"Das ist ein tragischer Vorfall, und ich kondoliere der Familie und den Freunden des Opfers", sagte Contee. Der Vorfall werde intern von der Polizei untersucht. Bei den Zusammenstößen seien mindestens 14 Polizisten verletzt worden, zwei davon schwer. Einer der Schwerverletzten sei von Demonstranten in die Menge gezogen und dort angegriffen worden. Der zweite habe erhebliche Gesichtsverletzungen erlitten, als er von einem Projektil getroffen worden sei.

52 Festnahmen

Bis zum Abend habe die Polizei 52 Personen festgenommen - vier wegen verbotenem Waffenbesitz und 47 wegen Verstoßes gegen die nächtliche Ausgangssperre, die um 18.00 Uhr Ortszeit in Kraft trat. Die Hälfte dieser Festnahmen seien auf dem Gelände des Kapitols erfolgt.

Chaotische Szenen im Kapitol

Aus Protest gegen den bevorstehenden Machtwechsel im Weißen Haus stürmten gewaltbereite Anhänger des scheidenden Präsidenten Donald Trump das Kapitol in der Hauptstadt. Die Kongressabgeordneten, die in einer Sitzung den Wahlsieg des künftigen Präsidenten Joe Biden formal bestätigen sollten, wurden nach chaotischen Szenen in Sicherheit gebracht. Die Polizei ging mit Blendgranaten und Tränengas gegen Trump-Anhänger vor und beendete die gewaltsame Besetzung des Kapitols nach vier Stunden.

Trump wiederholte Behauptungen über Wahlbetrug

Es dauerte mehr als zwei Stunden, bis Trump seine Anhänger per Videobotschaft aufforderte, das Kapitol zu verlassen. Zahlreiche Mitarbeiter und Spitzenpolitiker beider Parteien hatten ihn zuvor schon aufgefordert, dem Treiben seiner Anhänger ein Ende zu bereiten. "Wir müssen Frieden haben. Geht also nach Hause. Wir lieben euch. Ihr seid sehr besonders", sagte Trump und bekräftigte seine falschen Behauptungen über Wahlbetrug. Der Nachrichtendienst Twitter sperrte das Konto des amtierenden Präsidenten vorübergehend.