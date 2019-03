Der mutmaßliche Schütze von Utrecht ist festgenommen. Das hat die niederländische Polizei vor kurzem mitgeteilt. Zuvor hatten die Behörden bei einer Pressekonferenz erklärt, dass das Motiv des Mannes weiterhin unklar sei. Bürgermeister van Zanen sagte, es gebe dazu keine neuen Erkenntnisse. Bisher waren die Behörden von einem Terroranschlag ausgegangen. Inzwischen wird aber auch eine Beziehungstat nicht ausgeschlossen. Insgesamt hat der Täter in einer Straßenbahn in Utrecht drei Menschen getötet und fünf zum Teil schwer verletzt.

War es eine Beziehungstat?

"Es könnte auch sein, dass es eine Beziehungstat ist", sagte ein Polizeisprecher dem niederländischen NOS Rundfunk. Der 37-jährige Mann, nach dem die Polizei gefahndet hatte und den sie am Abend festnahm, soll in der Türkei geboren sein.

Ein Augenzeuge berichtete im NOS Radio, dass er den Eindruck hatte, der Täter hätte es gezielt auf eine Frau abgesehen. Er habe sich im vordersten Teil der Straßenbahn befunden, als die Schüsse im hinteren Teil fielen. Nach dem Stoppen der Bahn habe er zunächst eine auf dem Boden liegende Frau bemerkt, der andere Reisende hätten helfen wollen und sie wegtrugen. Dann hätte er gesehen, wie jemand mit gezückter Pistole gezielt auf die Gruppe zulaufen sei. "Es sah so aus, als ob er diejenige noch einmal angreifen wollte oder vielleicht die Menschen, die ihr halfen."

Andere Zeugen wollen laut der Amsterdamer Zeitung "Het Parrol" dagegen gehört haben, dass vier Männer "Allahu Akbar" (Gott ist groß) bei der Tat in der Straßenbahn gerufen hätten.

Königspaar: Für eine freie Gesellschaft zusammenstehen

Zuvor hatte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte gesagt, "unser Land ist heute durch einen Anschlag aufgeschreckt worden". Gewalt habe unschuldige Menschen getroffen. "Ein Terrorakt ist ein Angriff auf unsere Zivilisation." Es werde alles versucht, um den oder die Täter zu fassen. "Wir werden nie vor Intoleranz weichen", so der Mitte-Rechts-Politiker. Die Behörden hoben die Terror-Warnstufe in der Provinz Utrecht auf die höchste Stufe an.

König Willem-Alexander und Königin Máxima zeigten sich bestürzt. In einer Erklärung des Hofes hieß es: "Unser tiefes Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Familien." Das Königspaar rief die Niederländer auf, für eine freie Gesellschaft zusammenzustehen. In Gedanken seien sie bei den Bürgern von Utrecht.

Langes Vorstrafenregister des mutmaßlichen Täters

Laut Polizei waren am späten Morgen in einer Straßenbahn in einem ruhigen Wohnviertel am westlichen Stadtrand, in dem viele Migranten leben, mehrere Schüsse abgegeben worden. Der Hauptverdächtige sei vermutlich in einem roten Auto geflohen, das später verlassen gefunden wurde, so die Polizei. Er war in der Vergangenheit wegen zahlreicher Delikte mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Ihm werden einem Radiobericht zufolge verschiedene Verbrechen zur Last gelegt:

2012: Einbruch in einen Lastwagen. Dezember 2013: Verurteilung wegen versuchten Mordes, der Mann hatte mit einer Schusswaffe auf ein Wohnhaus geschossen. Mai 2014: Ladendiebstahl in Utrecht. Oktober 2014: Anspucken und Bedrohen eines Polizeibeamten. November 2014: Trunkenheit am Steuer. Oktober 2015: Zerstörung einer Polizeizelle. Juli 2017: Vergewaltigungsvorwurf. Der erste Verhandlungstag in diesem Fall war vor zwei Wochen.

Bürger dürfen wieder auf die Straße

Nachdem Schulen angewiesen worden waren, die Türen geschlossen zu halten, und die Menschen ihre Häuser nicht verlassen sollten, gab die Polizei am Nachmittag eine erste Entwarnung. Die Bürger könnten wieder auf die Straße gehen. Auch am Flughafen Schiphol und an anderen öffentlichen Gebäuden waren die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt worden.

Die Aussage des Chefs der Anti-Terror-Behörde Pieter-Jaap Aalbersberg, dass an mehreren Stellen in Utrecht Schüsse gefallen seien, war kurz darauf wieder dementiert worden. Es gelte, was die Polizei von Utrecht berichtet habe, die ausdrücklich nur von Schüssen in der Straßenbahn berichtet hatte.