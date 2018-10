vor etwa einer Stunde

Polizei schließt Terror-Hintergrund in Köln nicht aus

Die Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof könnte laut Polizei einen terroristischen Hintergrund haben. Der Geiselnehmer habe zuerst einen Molotowcocktail in einem Bahnhofsrestaurant gezündet und dadurch ein 14-Jähriges Mädchen verletzt, so die Polizei.