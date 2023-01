Polizei: Räumung von Lützerath bis auf Tunnel abgeschlossen

Die Räumung des Protestdorfes Lützerath am rheinischen Braunkohletagebau ist nach Angaben der Polizei bis auf die beiden in einem Tunnel ausharrenden Aktivisten abgeschlossen. "Es befinden sich keine weiteren Aktivisten in der Ortslage Lützerath", teilte die Polizei mit.

154 Ermittlungsverfahren eingeleitet

Bereits bis Freitag seien die Gebäude geräumt worden, nunmehr auch die insgesamt 35 "Baumstrukturen" sowie knapp 30 Holzkonstruktionen. Knapp 300 Personen seien aus Lützerath weggebracht worden, wobei es zu vier Widerstandshandlungen gekommen sei. Seit Beginn der Räumung seien 154 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Die Polizei hatte schon am Freitag im Sender Phoenix erklärt, das "wir viel besser vorangekommen sind, als wir dachten".

Für die Bergung der zwei Aktivisten im Tunnel ist den Angaben zufolge nun die RWE Power AG zuständig. Sie harren in einem selbst angelegten Tunnelsystem aus, das sie bislang nicht freiwillig verlassen wollten. Auf einer Pressekonferenz hatten Veranstalter der Großkundgebung vom Samstag und Teilnehmer des langen Vor-Ort-Protestes betont, dass es den Aktivisten gut gehe, die Kommunikation zu ihnen aber nicht mehr möglich sei. Die Aktivisten im Tunnel wollten nur mit Vertrauenspersonen aus den Reihen der Aktivisten sprechen, denen aber der Zugang zur Ortslage beziehungsweise zum Tunneleingang verwehrt werde.

Polizei drängt Greta Thunberg ab

Mehr als 70 Polizistinnen und Polizisten seien seit Beginn des Räumungseinsatzes verletzt worden, so die Beamten. Die Initiative "Lützerath lebt" und weitere Initiativen warfen ihrerseits der Polizei vor, am Samstag "massiv Schlagstöcke, Pfefferspray, Räumpanzer, Wasserwerfer, Hunde und Pferde" gegen die Kohle-Gegner eingesetzt zu haben. Eine Demo-Sanitäterin sprach am Sonntag von einer "hohen zweistelligen bis dreistelligen Zahl" an Verletzten, einige davon lebensgefährlich. Beamte hätten "hemmungslos" auf Demonstrierende eingeprügelt, vorzugsweise auf den Kopf, sagte sie auf einer Pressekonferenz im Erkelenzer Ortsteil Keyenberg. Darya Sotoodeh von "Fridays for Future" nannte dies "unentschuldbar".

Nach Polizei-Angaben wurden dagegen lediglich neun Aktivisten mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. "Glücklicherweise ist niemand lebensgefährlich verletzt worden", so die Polizei. Ein Video zeigt, wie auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg, die deutsche Aktivistin Luisa Neubauer und andere auf einem Feld von Polizisten abgedrängt werden. Thunberg kehrte am Sonntag noch einmal an die Tagebaukante zurück und nahm an einer Spontan-Demo teil.