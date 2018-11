Die Polizei hat den Bewaffneten in Bochum, der seit dem Morgen eine Tankstellenmitarbeiterin in seiner Gewalt hielt, festgenommen. Die Angestellte sei unverletzt und in Sicherheit, teilte die Polizei am Montag auf Twitter mit. Sie sei selbstständig aus der Tankstelle herausgekommen, sagte ein Sprecher. Auch der Festgenommene sei unverletzt.

Die polizeilichen Maßnahmen dauerten an.