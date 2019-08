Polizei in Hongkong geht mit Gewalt gegen Demonstranten vor

In Hongkong ist es bei Protesten gegen die Regierung erneut zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Die Hongkonger Polizei setzte im Touristenviertel Tsim Sha Tsui Tränengas und Schlagstöcke gegen die Menschen auf der Straße ein. Inzwischen wird seit über zwei Monaten in der chinesischen Sonderverwaltungszone demonstriert. Auch am Samstag hatten sich wieder zehntausende versammelt, nachdem die Kundgebung zunächst von der Polizei untersagt worden war. Letztlich musste sie aber zugelassen werden.

Gewalt auch von Seiten der Demonstranten

Doch auch die Protestteilnehmer waren nicht nur friedlich unterwegs: Hunderte besetzten eine Polizeiwache in der Nähe des belebten Hafens von Tsim Sha Tsui. Maskierte Menschen zerschlugen die Fensterscheiben geparkter Polizeiautos und beschmierten Wände mit Graffiti. Mehrere Demonstranten wurden festgenommen. Auch am Abend ereigneten sich noch Zusammenstöße zwischen der Polizei und kleineren gewaltbereiten Protestgruppen.

Weitere Proteste geplant

Die Demonstranten forderten mit Protestrufen und Graffiti zu einem erneuten stadtweiten Massenprotest am Montag auf. Auch für Sonntag sind zwei Demonstrationszüge angekündigt. "Je mehr uns die Regierung unterdrückt, desto mehr gehen wir auf die Straße - so lange, bis die Regierung auf unsere Forderungen reagiert," sagte der 36-jährige Demonstrant Ah Kit der Nachrichtenagentur AFP.

Doch auch mehrere tausend Regierungsanhänger demonstrierten in einem Hongkonger Park. Sie schwenkten chinesische Flaggen und riefen Losungen zur Unterstützung der Polizei.

"Auslieferungsgesetz" hatte Proteste ausgelöst

In den vergangenen beiden Wochen hatte die Gewalt auf Seiten der Demonstranten und der Polizei zugenommen. Die seit zwei Monaten andauernden Proteste in Hongkong waren durch ein später zurückgezogenes Auslieferungsgesetz hervorgerufen worden, das die Überstellung von Verdächtigen an das chinesische Festland erlaubt hätte. Später weiteten sie sich zu einer Bewegung gegen den wachsenden Einfluss Pekings in Hongkong aus. Die Demonstranten fordern den Rücktritt von Regierungschefin Carrie Lam und demokratische Reformen.

Peking: "Demonstrationen sind vom Westen finanziert"

Zuletzt schlugen die Behörden eine härtere Linie gegen die Demokratiebewegung ein. Dutzende Demonstranten und Aktivisten wurden in dieser Woche festgenommen. Auch Peking verurteilt die Demonstrationen in zunehmend scharfem Ton und stellt sie als vom Westen finanzierte regierungsfeindliche Proteste dar.

Die chinesische Volksbefreiungsarmee hatte zudem kürzlich in einem Video aus ihrer Hongkonger Garnison gewarnt, sie habe alle "Einsatzmöglichkeiten", um die Sicherheit in der Sonderverwaltungszone und Chinas "nationale Souveränität" aufrechtzuerhalten. Die Proteste in Hongkong bezeichnete die Armee als "nicht tolerierbar".

China hatte London bei der Übergabe Hongkongs im Jahr 1997 zugesichert, dass in der ehemaligen britischen Kolonie Grundrechte wie Meinungs- und Pressefreiheit für mindestens 50 Jahre gewahrt blieben. Hongkongs wiedererstarkte Oppositionsbewegung wirft der Regierung vor, die als "Ein Land, zwei Systeme" bekannte Regelung zunehmend zu unterlaufen.