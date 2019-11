Polizei in Dresden hat noch keine Spur von Juwelendieben

In Dresden herrscht Bestürzung: Dort sind in der Früh Unbekannte in das berühmte Grüne Gewölbe eingedrungen und haben wertvolle Kunstgegenstände gestohlen.

Es gebe "keinen Fahndungserfolg" zu vermelden, sagte der Dresdner Polizeipräsident Jörg Kubiessa vor Journalisten in der sächsischen Hauptstadt. Möglicherweise seien die Täter mit einem Auto geflüchtet, sagte Lange. Laut Kubiessa fahndeten bereits wenige Minuten nach der Einbruchsmeldung durch das nicht bewaffnete Sicherheitspersonal des Museums um 5 Uhr morgens 16 Streifenwagen nach den Verdächtigen.

Die Einbrecher von Dresden gingen "zielsicher" vor

Der Chef der Kriminalpolizei, Volker Lange, ergänzte, auf Überwachungsvideos aus dem Innern des Gebäudes seien zwei Einbrecher zu sehen. Es könne aber weitere Beteiligte geben. Die Täter seien durch ein Fenster eingedrungen, hätten ein Gitter durchtrennt und das Fenster eingeschlagen. Sie seien zielsicher auf eine Vitrine zugegangen und hätten diese zertrümmert. Zuvor sollen die Einbrecher laut Pressemeldungen durch einen Brand unter den Katakomben der Augustusbrücke die Stromzufuhr der Alarmanlage unterbrochen haben.

Finanzieller Schaden nach Einbruch nicht zu beziffern

Die Täter erbeuteten drei Juwelengarnituren. Es seien eine Brillantengarnitur und zwei Diamantengarnituren gezielt aus einer Vitrine gestohlen worden, sagte die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen, Marion Ackermann. Ob die drei Garnituren vollständig gestohlen wurden, könne sie noch nicht sagen, weil die Spurensicherung noch vor Ort sei.

Ein genauer finanzieller Schaden lasse sich nicht beziffern, sagte Ackermann:

"Wir können es gar nicht in einem Wert auflösen, da es unverkäuflich ist - es gibt keinen finanziellen Wert, mit dem wir arbeiten." Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen

Ackermann sagte, der Materialwert der Schmuckstücke sei an sich nicht so hoch zu bewerten. Nach Polizeiangaben gingen die Täter "zielgerichtet" auf die Vitrine mit den Schmuckstücken zu und zertrümmerten diese.

"Anschlag auf kulturelle Identität aller Sachsen"

Sachsens Landesregierung sprach von einem "bitteren Tag" für das kulturelle Erbe im Freistaat. Es seien "Kunstschätze von unermesslichem Wert" gestohlen worden, sagte Landesinnenminister Roland Wöller (CDU). Es gehe dabei nicht nur um den materiellen Wert, sondern auch um die immaterielle Bedeutung der Kunstschätze. Wöller sprach von einem "Anschlag auf die kulturelle Identität aller Sachsen".

"Wir werden alles daran setzen, nicht nur die Kulturgüter zurückzubringen, sondern auch die Tatverdächtigen zu fassen." Roland Wöller (CDU), Innenminister Sachsen

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) reagierte bestürzt über den Raub im berühmten Grünen Gewölbe. "Nicht nur die Staatlichen Kunstsammlungen wurden bestohlen, sondern wir Sachsen", erklärte Kretschmer. "Man kann die Geschichte unseres Landes, unseres Freistaats nicht verstehen ohne das Grüne Gewölbe und die Staatlichen Kunstsammlungen Sachsens."

Einbruch ins Grüne Gewölbe: "Großer kulturpolitischer Schaden"

Das Grüne Gewölbe ist die einstige Schatzkammer der Wettiner Fürsten und gilt als einer der kostbarsten Kulturschätze Deutschlands. Sachsens Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD) sagte, für Sachsen sei es "ein großer kulturpolitischer Schaden, wenn es nicht gelingt, diese Kunstgegenstände zurückzubekommen".

Das Grüne Gewölbe kann möglicherweise bereits am Mittwoch wieder geöffnet werden. Dies habe die Polizei in Aussicht gestellt, sagte die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen, Marion Ackermann."Es ist noch unklar, ob wir das wirklich machen können."

Nach dem Einbruch blieb das Residenzschloss am Montag für Besucher geschlossen. Ein Schild am Eingang in deutscher und englischer Sprache wies darauf hin, dass das Museum aus "organisatorischen Gründen" geschlossen bleibe.