Polizei in Belarus setzt Schusswaffen gegen Demonstranten ein

Die Proteste gegen die umstrittene Wiederwahl von Präsident Alexander Lukaschenko in Belarus gehen weiter. In der früheren Sowjetrepublik sind mehr als tausend Menschen festgenommen worden. Die Polizei hat in der vergangenen Nacht nach offiziellen Angaben auch erstmals Schusswaffen eingesetzt. Insgesamt wurden 64 Menschen verletzt - darunter 14 Sicherheitskräfte.

Polizei schießt angeblich nach Angriff von Demonstranten

Zu dem Schusswaffeneinsatz kam es nach Angaben des Innenministeriums in Brest an der Grenze zum EU-Mitglied Polen. Eine Gruppe aggressiver Bürger mit Metallstangen in den Händen sei auf Mitarbeiter der Polizei losgegangen. Daraufhin seien Schusswaffen zum "Schutz des Lebens und der Gesundheit" der Sicherheitskräfte zum Einsatz gekommen, so eine Sprecherin des Innenministeriums. Einer der Angreifer sei dabei verletzt worden.

Massive Proteste gegen Wahlfälschung

Seit Sonntag gehen die Menschen jeden Abend gegen Fälschungen bei der Präsidentenwahl auf die Straße. Es sind die größten Proteste, die Belarus je erlebt hat. Am Dienstag hatte sich die Präsidentenkandidatin Swetlana Tichanowskaja im EU-Nachbarland Litauen in Sicherheit gebracht. In einer Videobotschaft hatte sie die Demonstranten dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Das Video soll Berichten zufolge unter Druck der Behörden noch vor ihrer Ausreise aufgenommen worden sein.

Auch EU zweifelt Wahlergebnis an

Die 37-Jährige wird von ihren Unterstützern als Siegerin der Abstimmung vom Sonntag gesehen. Staatschef Alexander Lukaschenko hatte von der Wahlkommission 80 Prozent der Stimmen zugesprochen bekommen, Tichanowskaja dagegen nur 10 Prozent. Auch die Bundesregierung und die EU haben massive Zweifel an dem Ergebnis geäußert.