Polizei im Kampf gegen Kindesmissbrauch unterbesetzt

"In Bayern wird leider immer noch der Einheitspolizist ausgebildet", sagt Robert Krieger, der bayerische Vorsitzende des Bunds Deutscher Kriminalbeamten. Es fehle vielen Beamten an Spezialwissen – das sich einige erst im Laufe des Berufslebens aneignen. Das sei vor allem beim Thema Kindesmissbrauch problematisch, erzählt Krieger im Münchner Runde-Interview. Polizeibeamte seien in der Folge häufig nicht auf die Herausforderungen der Ermittlungen vorbereitet, Täter ihnen einen großen Schritt voraus. Deshalb fordert Robert Krieger mehr Lehrgänge und vor allem mehr Personal, das sich in dieses Deliktsfeld einarbeitet.

Überforderung mit Cyberkriminalität

Mit der aktuellen Situation ist Robert Krieger alles andere als zufrieden. In Chatverläufen zum Beispiel könne bei weitem nicht jeder Beamte die Schlüsselwörter erkennen, die auf Kindesmissbrauch oder Kinderpornografie hindeuten. Zudem sei auch eine technisch bessere Ausstattung der Polizei bei der Auswertung von Täterdaten dringend nötig. "Das wäre sehr wichtig, da die nötige Soft- und Hardware zu bekommen", fordert der Kriminalhauptkommissar, der Ermittler auch bundesweit vertritt. Im Moment werde die Auswertung von Täterdaten zu großen Teilen an Fremdfirmen weitergegeben. "Die verlangen natürlich gutes Geld und brauchen Wochen, Monate, Jahre um diese Auswertung durchführen zu können", klagt Krieger.

Münchner Polizei teilt Kritik

Auch Ignaz Raab, der Präsident des Kommissariats 15 der Münchner Polizei, das für Sexualstrafdelikte zuständig ist, sieht die Situation kritisch. Er ergänzt, dass die Polizei häufig überhaupt nicht an die brisanten Daten komme. Das leidige Thema, so Ignaz Raab, heißt "Vorratsdatenspeicherung". Gerade beim Thema Kinderpornografie würden die Ermittlungen immer wieder scheitern, weil die Polizei überhaupt nicht an Chatverläufe oder kinderpornografisches Material komme.

Bundestag stimmt für neues Gesetz

Das soll sich jetzt ändern. Am Donnerstag stimmte der Bundestag für ein Gesetz, das Plattformen wie Facebook oder Twitter dazu verpflichtet, brisante Daten nicht nur zu löschen, sondern samt IP-Adresse an das Bundeskriminalamt weiterzugeben. Ein Gesetzesentwurf, der der Vorratsdatenspeicherung zwar sehr ähnlich ist, der Polizei aber trotzdem wenig nutzt. Viele Beamten können nämlich überhaupt nicht mit den entsprechenden Plattformen umgehen.

"Wir hatten einen Fall, wo wir ein Speichermedium ausgewertet haben und der Verdacht naheliegt, dass es sich um Kinderpornografie handelt", erzählt Ignaz Raab. Die Beamten hätten nichts gefunden, seien sich aber unsicher gewesen, ob sie die Hinweise auf sexuellen Missbrauch nicht übersehen hätten. Und als man dann einen externen Spezialisten beauftragte, stellte sich tatsächlich heraus, dass den Polizisten pornografisches Material entgangen war.

"Sexueller Missbrauch - Wie schützen wir unsere Kinder?" Darüber diskutierte die Münchner Runde u.a. mit Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) und dem Strafrechts-Experten Alexander Stevens.

Dunkelziffer bei Kindesmissbrauch enorm hoch

Ein weiteres Problem für die Ermittlungen ist die enorm hohe Dunkelziffer. "Man kann davon ausgehen, dass nur einer von zehn Fällen überhaupt angezeigt wird", sagt Ignaz Raab. Und auch Robert Krieger bekräftigt diese These. Ermittler würden derzeit davon ausgehen, dass in jeder Schulklasse in Deutschland ein missbrauchtes Kind sitzt, das man nicht kennt.

Der Vertreter des Bundes Deutscher Kriminalbeamter fordert deshalb auch mehr Geld für Präventionsstellen. So macht sich Robert Krieger zum Beispiel für eine landesweite Kindeswohlstelle stark, die Betroffene psychologisch betreut und Ermittler bei der Arbeit unterstützt. Ob die Politik die Situation beim Thema Kindesmissbrauch verschlafen habe? "Das kann man durchaus sagen", so Robert Krieger. Und ein höheres Strafmaß für überführte Täter, könne die Probleme der Ermittler auch nicht lösen. "Man möchte halt abschreckend wirken. Aber solche Leute lassen sich nicht abschrecken. Die gehen ja nicht davon aus, dass sie ans Licht der Öffentlichkeit gelangen." Zur Verhinderung von Kindesmissbrauch, sagen die Ermittler, sei ein höheres Strafmaß deshalb kein geeignetes Mittel.