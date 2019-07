Polizei findet 500 Marihuana-Pflanzen in Einfamilienhaus

Die Polizei im nordrhein-westfälischen Rheinbach bei Bonn teilte am Donnerstag den Fund einer Marihuana-Plantage mit 500 Pflanzen in einem Einfamilienhaus mit: "Im gesamten Haus, vom Keller bis in das Dachgeschoß, waren insgesamt acht Growzelte aufgestellt, die teilweise einen gesamten Raum einnahmen". Unter diesen speziellen Zelten wachsen die Marihuana-Pflanzen besonders gut.

Marihuana-Plantage im Einfamilienhaus war professionell eingerichtet

Ein Polizeisprecher bezeichnete die Professionalität der Anlage als "außergewöhnlich". Der Betreiber der Indoor-Plantage, ein 24-Jähriger, habe "offensichtlich eine beachtliche Summe in die Anlage investiert".

Die Plantage wurde laut Polizei so angelegt, dass durch unterschiedliche Wachstumsstadien durchgängig geerntet werden konnte. Den Fund machten die Beamten bereits am Freitag.

Drogenfund in Kölner Wohnung des Täters

In dem Zusammenhang wurde auch eine Kölner Wohnung des jungen Mannes durchsucht, in der reichlich bereits geerntetes Marihuana gefunden wurde. Der 24-Jährige kam zunächst in Gewahrsam, ist inzwischen aber wieder auf freiem Fuß. Laut Polizei muss er mit einer empfindlichen Strafe rechnen.