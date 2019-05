Polizei fahndet nach Bombenleger von Lyon

Gegen 17.30 Uhr detonierte am Abend ein Sprengsatz vor einer Bäckerei in der Innenstadt der südfranzösischen Metropole. Der Sprengsatz soll in einem Beutel oder Koffer vor dem Laden platziert worden und mit Schrauben und Nägeln gefüllt gewesen sein. 13 Menschen wurden durch die Explosion verletzt, unter ihnen war auch ein achtjähriges Kind.

Nun haben nach Angaben der Staatsanwaltschaft Anti-Terror-Spezialisten die Ermittlungen übernommen. Justizministerin Nicole Belloubet sagte aber, es sei zu früh, um von einem Terroranschlag zu sprechen. Die Polizei sucht jetzt nach einem Tatverdächtigen, der von einer Überwachungskamera aufgenommen wurde. Das Fahndungsfoto zeigt einen etwa 30-jährigen Mann mit Sonnenbrille und Mundschutz.