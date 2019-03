29.03.2019, 14:17 Uhr

ICE-Anschlag: Verdächtigem werden nun vier Taten vorgeworfen

Bei den Anschlägen auf Bahnstrecken in Bayern und Berlin ermittelt die Polizei inzwischen in vier Fällen gegen den terrorverdächtigen Iraker. Der mutmaßliche IS-Sympathisant war am Montag in Wien festgenommen worden.