15.10.2020, 21:12 Uhr

Polizei-Einsatz: Wehrmachtsuniformen und Waffen beschlagnahmt

Mit einem Großaufgebot ist die Polizei in Bayern und Baden-Württemberg gegen eine Gruppe vorgegangen, die in Wehrmachtsuniformen und mit Waffen Krieg gespielt haben soll. Aufgefallen war zuvor eine Gruppe Bewaffneter in Wehrmachtsuniform in Biberach.