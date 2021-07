Politologe als mutmaßlicher Spion Chinas festgenommen

Wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit für China hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen den Politologen Klaus L. erhoben. Er sei am Montag festgenommen worden, teilte die Behörde heute in Karlsruhe mit. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung wurde der Mann vor seinem Haus in Landshut festgenommen. Den Haftbefehl setzte das Oberlandesgericht (OLG) München jedoch am Nachmittag außer Vollzug.

Klaus L. war wohl Doppelagent

Die Bundesanwaltschaft wirft L. vor, insbesondere im Vor- und Nachgang von Staatsbesuchen oder multinationalen Konferenzen Informationen an einen chinesischen Geheimdienst übermittelt zu haben. Nach ARD-Informationen soll er Mitarbeiter der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung und zugleich auch Informant des Bundesnachrichtendiensts (BND) gewesen sein.

Laut Bundesanwaltschaft betrieb L. seit 2001 einen sogenannten Thinktank. Über die Jahre habe er die Denkfabrik gut vernetzt und ihr zu internationaler Bedeutung verholfen. Während einer Vortragsreise nach Shanghai im Juni 2010 soll er von einem chinesischen Geheimdienst für die Mitarbeit gewonnen worden sein. Als Gegenleistung für seine Informationen habe er die Reisekosten bezahlt und zudem ein Honorar bekommen.

L. war 50 Jahre für den BND tätig

Dem ARD-Hauptstadtstudio zufolge soll L. schon lange zuvor, insgesamt seit 50 Jahren, für den deutschen Auslandsnachrichtendienst BND gearbeitet haben und auch dort für seine Informationen bezahlt worden sein. Auch für den BND sollen die beruflichen Kontakte des Politologen von großem Wert gewesen sein.

Anfang der 80er Jahre habe er dann eine Tätigkeit bei der Hanns-Seidel-Stiftung begonnen. Dies habe ihm weitere Kontakte und die Möglichkeit zu längeren Auslandsaufenthalten eröffnet, etwa in der früheren Sowjetunion und dem heutigen Russland. Zuletzt habe er das Referat für internationale Sicherheitspolitik der Stiftung geleitet.

Inzwischen sei der heute 74-jährige L. längst pensioniert, berichtete die ARD weiter. Nach eigenen Angaben habe er dem BND von dem Anwerbeversuch in China berichtet und sei ermutigt worden, sich darauf einzulassen. BND-Interna habe er offenbar nicht nach China gegeben.

Seine Tätigkeit für den BND endete für L. mit seiner Pensionierung also keineswegs. Nach ARD-Recherchen wurde sie vielmehr mit anderen Mitteln fortgesetzt. L. wurde demnach Direktor eines eigens gegründeten "Instituts für transnationale Studien", einer Art Thinktank, den er sowohl von seinem Haus in Landshut aus betrieb, vor allem aber in einem Anwesen in Südtirol, das auch über Seminarräume verfügte.

Wohnungsdurchsuchung bereits 2019

Laut ARD war L.s Wohnung in München bereits im November 2019 durchsucht worden. Dabei habe die Polizei "jede Menge Datenträger und Computer" beschlagnahmt. Laut Bundesanwaltschaft erließ dann am 21. Juni 2021 das OLG München einen Haftbefehl, am Montag wurde L. festgenommen. Am Dienstagnachmittag hob der OLG-Staatsschutzsenat den Haftbefehl jedoch vorläufig wieder auf und setzte L. wieder auf freien Fuß.